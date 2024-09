Madre denuncia malas condiciones y maltrato en hospital psiquiátrico de Camagüey

Una madre cubana denunció la falta de personal y las malas condiciones que afectan al servicio del Hospital Psiquiátrico de Camagüey 'René Vallejo Ortiz', al que acudió con su hijo tras sufrir una crisis que requirió atención especializada.

Sin embargo, una vez en el centro hospitalario, los médicos dictaminaron que el joven debía quedar ingresado para recibir terapia electroconvulsiva (TEC), comúnmente conocido como tratamiento de electroshock.

Captura de pantalla Facebook / Rosa León Ferrales

“Mamá, por favor, no me ingreses en esa sala porque me voy a poner peor”, le rogó el hijo al ver las condiciones en la sala de ingresos, con la cama destrozada y sucia.

Además, según la madre –identificada en Facebook como Rosa León Ferrales- el “ambiente” de la sala donde quedaría ingresado su hijo no era el adecuado, pues había un solo asistente sanitario para atender a todos los pacientes ingresados, muchos de los cuales estaban “descontrolados” por falta de medicamentos.

“Ya saben, no existen medicamentos, solo Flufenazina”, dijo León Ferrales. La flufenazina es un medicamento antipsicótico que se usa para tratar la esquizofrenia y los síntomas psicóticos, como alucinaciones, delirios y hostilidad.

Al ver el panorama, la madre decidió pedir el alta inmediata de su hijo bajo su responsabilidad. Según León Ferrales, en crisis anteriores, su hijo había recibido TEC “de manera ambulatoria”, pero esa opción había sido retirada del sistema público de salud “por el tema corriente [apagones]”.

“Solo le están dando tratamiento ambulatorio a casos puntuales, los cuales sabemos qué casos suelen ser”, denunció la madre, sugiriendo que la opción de terapia electroconvulsiva ambulatoria, como muchos otros tratamientos en Cuba, solo están al alcance de privilegiados, enchufados y personas que pagan elevadas sumas de dinero a personal corrupto del sistema público de salud.

Decidida a llevar a su hijo de vuelta a casa, a pesar de su crisis de salud mental, la madre pidió alguna solución al médico que les atendió, ya fuera en forma de medicamentos u otros tratamientos, pero el especialista se negó y le dijo que, al pedir el alta bajo su responsabilidad, el hospital no se hacía cargo del tratamiento que recibiera el paciente.

León Ferrales denunció el comportamiento del galeno como muestra de irresponsabilidad y desahucio del paciente al que se le negó un tratamiento médico por no consentir con un ingreso hospitalario que la madre consideró riesgoso para la salud de su hijo. La decisión de la madre fue “castigada” por el médico con indiferencia hacia la suerte del paciente.

Otras irregularidades del servicio también fueron criticadas por la madre como maltrato, falta de personal de enfermería y de camas. “Así esta conduciéndose este país”, concluyó León Ferrales en su publicación.

El hospital psiquiátrico de Camagüey: Una institución que acumula varias denuncias ciudadanas

En pésimas condiciones, amarrados por la falta de medicamentos y sometidos a electroshock sobreviven los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Camagüey, según una denuncia realizada en mayo en redes sociales.

El portal de noticias CubaNet publicó una galería de imágenes en Facebook donde se evidenciaban las pésimas condiciones de la instalación médica y cómo convivían allí los enfermos, amarrados a sillas y a las camillas.

"Así tienen a los pacientes en el Hospital Psiquiátrico de Camagüey René Vallejo Ortiz. Por la escasez de medicamentos para sedarlos, están aplicando electroshock a muchos pacientes y los mantienen amarrados", subrayó la publicación.

Según el citado medio, los enfermos dormían en camas sin colchón y andaban desaliñados, sucios y descalzos por los pasillos.

Asimismo, afirmó que los baños no tenían condiciones de higiene básicas y mostró fotografías de inodoros sucios, y pasillos y lavamanos sin las condiciones mínimas de higiene que una instalación de salud requiere.

La realidad mostrada por Cubanet contrastó con la imagen ideal del Hospital proyectada semanas antes por la prensa oficialista, cuando el centro conmemoró su aniversario 52 y un artículo de Radio Cadena Agramonte afirmó que era "una institución pionera en la atención de la salud mental en Cuba marcando más de medio siglo de compromiso con el bienestar psicológico de sus pacientes".

Además de esta denuncia, otras voces han denunciado malas condiciones de internamiento y malos tratos a pacientes con trastornos mentales en hospitales como el Amalia Simoni, también de Camagüey.

Precisamente en ese centro los enfermos estaban siendo maltratados por el personal que los atendía, según reveló un sobrecogedor video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

En febrero de 2023, la prensa independiente destapó un escándalo que puso en evidencia el colapso de los servicios públicos de salud en Cuba, cuando un artículo de CubaNet reportó la muerte de al menos 13 pacientes del Hospital Psiquiátrico de Holguín con síntomas de desnutrición, anemia y bronconeumonía.