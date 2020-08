Diana Fuentes revela 10 cosas que quizás no sabías de ella

La cantante cubana Diana Fuentes se sumó al reto de revelar en redes sociales 10 cosas sobre ella que quizás quienes la siguen no conocen.

La popular artista reveló curiosidades como su segundo nombre, su pasión por un deporte y una de sus fobias, así como una adorable anécdota durante la grabación de uno de sus videoclips.

Diana es una de las cantantes cubanas más populares, hermosas y seguidas en las redes sociales, donde además de compartir cuestiones relacionadas con su carrera, enamora a sus seguidores con sensuales fotografías y comparte lindas historias de su familia.

Aquí te dejamos las 10 cosas que quizás no conocías sobre Diana Fuentes:

1- Mi segundo nombre es Jeanette, me lo puso mi papá y cuando estudié francés, me enteré que ese Jeanette se traduce en español como: Juanita, ... gracias papi, Diana Juanita para ustedes, jajajajaja.

.

2- Me encanta el béisbol, cuando era niña iba al Estadio Latinoamericano en Cuba con mi abuelo, mi hermano y mis primos a ver los juegos.

.

3- Estudié piano pero hubiese preferido estudiar guitarra.

.

4- En casa soy una especie de “handywoman”, me encanta armar muebles.

.

5- No me gusta comer frijoles y no sé cocinar comida cubana (prometo que aprenderé), tengo una súper chef en casa, mi mamá.

.

6- Amo el café, me encantaría pasar un curso de barista. Mis favoritos son el café con leche de mi abuela Aurora @aurorafernandez39 (tengo una abuela moderna con IG) y el café de Puerto Rico.

.

7- Paso mucho trabajo para comprar zapatos, por el tamaño de mi pie (uso el 5) y mis gustos...es una misión, ¡literal!

.

8- Cuando hice el videoclip de “Será sol”, estaba embarazada y no lo sabía. Tuve que correr, tirarme de cuestas, montar caballo y yo además le tengo miedo a los caballos. Son bellos y con una energía poderosa, pero les tengo mucho respeto, no me gusta montarlos, sin embargo, ¡a Marcel le encantan!

.

9- Le tengo fobia a los elevadores.

.

10- Me encanta dormir, pero no sé dormir en los aviones, me gusta leer o escribir en los viajes y comerme toda la comida y los snacks del vuelo.

¿Sabías alguna de estas cosas sobre Diana Fuentes?

