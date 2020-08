Madre cubana de un niño con leucemia no lo llevará a la escuela: “No lo voy a exponer”

Una madre cubana cuyo único hijo padece de una leucemia linfoblástica aguda escribió un mensaje dirigido a la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez Cobiella, en el que afirma que no enviará al niño a la escuela para evitar un posible contagio de coronavirus.

Diasniurka Salcedo Verdecia, quien se define como anticomunista, criticó la decisión del gobierno de Cuba de comenzar en septiembre el curso escolar, en medio del incremento de casos de COVID-19 registrados en las últimas semanas.

“No lo voy a mandar a la escuela porque no lo voy a exponer por una mala decisión de nadie. Considero que la decisión del reinicio del curso escolar es totalmente una locura y nuevamente una mala conducta tomada por los dirigentes”, añadió.

“Primero cerraron el curso y no teníamos ni la mitad de los casos que tenemos hoy en día. Segundo, ¿de dónde usted va sacar los robot esos que garantizarán la limpieza cada tres horas de las sillas, mesas y demás, si ya en las reuniones de padres se les está diciendo a los mismos que cada niño debe garantizar su gel y cloro para desinfectar sus manos”, cuestionó.

El gobierno de Cuba ratificó que el curso escolar comenzará el 1ro de septiembre en todo el país, con excepción de aquellos lugares donde se han detectado brotes de coronavirus. Estos son: los municipios de La Palma, en Pinar del Río; Mariel y San Cristóbal, en Artemisa; Camajuaní y el consejo popular Mataguá, en Villa Clara; Cárdenas, en Matanzas, y toda la provincia de La Habana.

Salcedo Verdecia reside en el municipio artemiseño de Alquízar por lo que su hijo tendría que incorporarse al proceso educativo.

“Aquí donde yo vivo nunca cumplieron con la venta de cloro que prometieron. ¿Qué me garantiza a mí que los profesores, auxiliares y estudiantes en general están sanos y van a mantener el distanciamiento social requerido, así como el nasabuco todo el tiempo puesto?”, cuestionó la mujer.

“Usted a lo mejor no sabe porque desde su posición dudo tenga el conocimiento, pero se lo diré desde la mía que le aseguro es muy diferente a la suya. Estos mismos estudiantes no cuentan con meriendas en sus centros de estudios ya que ustedes no pueden garantizarle, eso no es nuevo, pero la diferencia está en que tampoco podrán vender meriendas en las escuelas. Pero lo que es aún más triste: muchos padres están sin trabajar y no cuentan con las condiciones para garantizar una ni dos meriendas a sus hijos”, denunció.

La mujer, quien también es una activista del movimiento opositor en la Isla, recordó que en La Habana las autoridades determinaron el pase a la fase uno y no pudieron controlar la situación, por lo cual ahora están atravesando una situación muy difícil.

“Están llamando irresponsables a los que hacen una fiesta de más de 10 personas, pero sin embargo en las aulas cubanas siempre hay más de 25 estudiantes. Para terminar, le diré que mi decisión está tomada. ¡Mi hijo no va! Pero le estoy hablando por todas esas madres que hoy no tienen el valor de alzar su voz”, concluyó.

La preocupación de Salcedo Verdecia la comparten muchas madres en Cuba, al punto de que en las redes sociales surgió una campaña nombrada Aulas vacías, para exigir al gobierno que el curso escolar no empiece el próximo 1ro de septiembre.

Yorsikelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y sindicalista independiente en Sancti Spíritus, explicó a Martí Noticias que existe un temor a que la apertura de las escuelas provoque un incremento de los contagios de coronavirus.

“Muchas madres no están de acuerdo con que el curso escolar comience en las aulas en septiembre porque tememos que el rebrote que hay ahora contamine a nuestros hijos, y por esa razón decidimos expresarlo a través de videos”, detalló.

“Otra de las razones por las que tampoco deben abrirse las aulas es por el mal estado de las escuelas y la falta de insumos para la limpieza de los locales”, añadió.

Según reconoció la titular de Educación, un 11 por ciento de las escuelas en el país se encuentran en mal estado y el gobierno no posee recursos para repararlos.