Campaña "Aulas vacías": Familias cubanas exigen que no comience el curso escolar el 1 de septiembre

Una campaña para exigir al gobierno cubano que el curso escolar en Cuba no comience en las aulas el 1 de septiembre, se gesta en las redes sociales esta semana, bajo el nombre de "Aulas vacías".

Yorsikelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y sindicalista independiente en Sancti Spíritus, dijo que existe un temor al aumento de contagios una vez que las aulas comiencen a funcionar.

“Muchas madres no están de acuerdo con que el curso escolar comience en las aulas en septiembre porque tememos que el rebrote que hay ahora (casos de coronavirus) contamine a nuestros hijos, y por esa razón decidimos expresarlo a través de videos”, explicó la activista en declaraciones a Martí Noticias.

“Otra de las razones por las que tampoco deben abrirse las aulas es por el mal estado de las escuelas y la falta de insumos para la limpieza de los locales”, agregó.

De acuerdo con la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez, un 11 por ciento de las escuelas cubanas se encuentran en mal estado y el país no tiene recursos para enfrentar una reparación capital de los centros.

“Se identificaron más de 1 000 centros donde existían dificultades para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, lo que demandó un arduo trabajo para dar solución a los problemas detectados, relacionados fundamentalmente con las instalaciones hidrosanitarias y el suministro de agua”, apuntó.

El nuevo curso escolar debe comenzar el primero de septiembre en la Isla, salvo en La Habana, expuso semanas atrás la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez, quien añadió que el uso del nasobuco o mascarilla será obligatorio en todos los centros.

Según las declaraciones de la titular, también se supervisará el lavado frecuente de las manos y el uso de hipoclorito para prevenir el contagio con el COVID-19. La ministra explicó que además deberán desinfectarse diariamente las mesas, computadoras, televisores, mandos, juguetes y otros medios de enseñanza, y aseguró que la limpieza incluirá los pasamanos de las escaleras y los picaportes de cada puerta.

Velázquez dijo que se reforzará el trabajo educativo con los estudiantes sobre la conducta dentro y fuera de los centros educacionales para evitar las infecciones, asimismo, se realizará un pesquisaje diario y no se permitirá la entrada a aquellos alumnos y trabajadores con afecciones respiratorias en tanto no mejore la situación epidemiológica.

Sin embargo, algunos padres y familiares desconfían de que la reanudación del curso lectivo sea prudente ante el repunte de casos de coronavirus que ha experimentado el país en las últimas semanas.

“Quiero a mi nieto vivo, no en la escuela, no al curso escolar”, expresaron dos abuelas en los videos divulgados por Yorsikelín Sánchez. No obstante, otra abuela entrevistada por el citado medio, declaró que la escuela donde asistirá su nieto sí reúne todas las condiciones para mantener la higiene necesaria.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó un total de 35 nuevos casos de coronavirus, todos de La Habana y Artemisa, y ningún fallecido por la enfermedad. Hasta la fecha, el país acumula 3617 contagios, desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo.