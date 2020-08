Policía asegura a Maykel Osorbo que dejarán de molestar a sus vecinos y familia

El rapero cubano Maykel Osorbo anunció en sus redes sociales que la policía del régimen le ha asegurado que no va a seguir molestando a su familia ni a sus vecinos, por sus actividades contra el régimen.

“Me dijeron que ya no van a molestar más mi cuadra ni mi familia. ¡Espero que así sea! Recuerden: ¡a una acción, una reacción!”, dijo el artista en su muro de Facebook.

“Cuando van a soltar a Silverio Portal Contreras? ¡Está enfermo en prisión! ¿A qué esperan? ¿A que muera? ¡Está bueno ya de abuso, asere!”, añadió.

En otro post, se puede ver a Maykel Osorbo en el momento en que se dirige hacia la estación policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, tras recibir una citación el día anterior en su vivienda “por medio de un papelucho manuscrito, sin los más mínimos requerimientos legales”.

“Así actúa el poder: no se toma en serio a los que luchan contra él. Se cree omnipotente, pero no lo es. Hay espacios donde el poder no tiene poder. Nuestros cuerpos, por ejemplo”, expresó, en alusión a la decisión que había ejecutado horas antes, de coserse la boca.

“Lo que todavía no se ha dicho es que Maykel está sometido a un acoso constante desde hace varios días. Ayer mismo tenía dos patrullas fuera de su casa y en la tarde dos agentes del DTI y de criminalística irrumpieron violentamente en su vivienda para pedirle el carnet e intimidarlo. Todos los vecinos lo vieron y pueden dar fe de ello”, detalló la publicación.

El rapero contestatario decidió que su respuesta sería no hablar con la policía, porque en su opinión eso solo dilataría la represión.

“No voy a hablar con ellos esta vez, mi silencio es hoy mi poder. Lo siento por la violencia pero, ¿hasta qué punto podemos escapar de ella en nuestra sociedad?”, subrayó.

En su publicación, recordó la situación de los presos políticos en la Isla, como Maykel Herrera y Silverio Portal, ambos con graves problemas de salud.

“¡Cada vez que el acoso se vuelque sobre mí voy a actuar! Voy a sacrificar lo poco que tengo a mano, ¡aunque solo sea cuerpo! Yo no soy un delincuente, yo soy un artista y sobre todo, ¡una persona que ya se cansó de que lo aplasten y de que nos aplasten!”, concluyó.

El jueves, Maykel Osorbo se cosió la boca en protesta por el acoso constante a que está sometido por los agentes de la Seguridad del Estado.

En su cuenta de Facebook compartió dos fotos, en una se le puede ver en un momento del doloroso proceso y en la otra ya con la boca totalmente cosida.

“¡Yo no he cometido ningún delito! Me acosan diariamente, incluso allanan mi casa y no pasa nada. Voy a ir a la citación solo. Yo soy Maykel Castillo Pérez, no soy ningún delincuente. Más respeto conmigo y con los artistas del Movimiento San Isidro”, declaró.

El joven transmitió en directo a través de Cántalo TV su recorrido hasta la estación de policía.

Además, anunció que el momento en que se cosió la boca lo subirá después a su canal de YouTube.