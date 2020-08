Familia cubana no puede irse a España por nuevas regulaciones del MININT: "Vivimos en completa incertidumbre"

Una familia cubana se encuentra retenida en Cuba sin la posibilidad de irse a establecer a España por las nuevas regulaciones sobre permisos de viaje que exige el Ministerio del Interior.

Según denunció en Facebook Pedro Luis Álvarez, él, su esposa y dos niñas quieren emigrar definitivamente a España, y cuentan con todos los documentos legales para hacerlo, pero no han podido salir del país a causa de la medida impuesta por el gobierno de la Isla el pasado mes de junio, con la que se requieren permisos del MININT para poder abordar un vuelo al país europeo.

"Yo poseo DNI, que es el documento español que fija mi residencia en España, mis chicas son españolas y mi esposa posee un visado C de familiar, que le permite entrar a la UE y legalizar su permanencia. Cumpliendo con todos estos requisitos una y otra vez se nos ha negado el permiso de viaje", relató Álvarez.

También dijo que acudió tres veces a hablar "infructuosamente" con las autoridades del MININT de la provincia de Guantánamo, donde vive.

Se comunicó además con la Dirección Nacional de Inmigración al teléfono 18808, "y después de denegarnos, quien me atendió me remitió al Consulado Español", dijo.

La familia envió un mensaje al correo de emergencia del Consulado, y respondieron que ellos no interferían en las decisiones del MININT.

"Un amigo mío teniendo en sus manos todos los elementos se entrevistó con la Vicecónsul cubana en Madrid, la que no "entendió" por qué no se nos permitía viajar, orientó me comunicara con la oficina de la Aerolínea Iberia, que comprando pasajes la misma le enviaba el listado al MININT y se aprobaba la salida", sostuvo.

No obstante, Álvarez se comunicó con la Comercial de Iberia, quien le contestó que los permisos eran autogestionados y sin su participación.

"Hemos agotado todas las vías que nos han dado. Deseamos viralizar nuestra situación para ver si este caso llega a conocimiento de las autoridades o instituciones oportunas que nos permitan el mencionado permiso", dijo.

"Nuestro propósito es la emigración definitiva y con esos fines vendimos nuestra vivienda y nos privamos de todos nuestros bienes. Yo tenía una patente que entregué, mi esposa causó baja en su trabajo. Vivimos en completa incertidumbre que involucra a dos menores de edad", agregó el cubano. "Poseemos los medios financieros para costearnos el viaje y la incorporación a la cotidianidad en España".

El pasado mes de junio el Consulado de España en La Habana anunció que las personas con nacionalidad cubana y extranjeros residentes en la isla, necesitarán un permiso del MININT.

Varios han sido los pasajeros afectados por esta medida, incluso algunos que ya tienen un visado concedido por el Consulado español en La Habana.

Uno de los afectados contó en una ocasión a CiberCuba: "Le estamos escribiendo cientos de personas al Consulado español para que colabore con el MININT, pero no quieren escucharnos. Son muchas las personas que tienen permitida la entrada en España y el MININT no les da el permiso de salida".