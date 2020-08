El MININT paraliza las salidas de cubanos con visado español hasta que se abran las fronteras

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) mantiene paralizadas las salidas de cubanos que ya tienen un visado concedido por el Consulado español en La Habana, según han informado a CiberCuba pasajeros afectados por la decisión de las autoridades migratorias de establecer "de manera coyuntural" un permiso de salida similar a la derogada carta blanca.

Es el caso de un cubano cuya esposa tiene ya la visa y el pasaje para viajar a España, pero Cuba sólo está dejando salir a ciudadanos españoles o residentes en el exterior. "Me afecta porque yo estoy en España y mi esposa está en Cuba. Ya te puedes imaginar cómo son los problemas de distancia", comentó a CiberCuba.

"Le estamos escribiendo cientos de personas al Consulado español para que colabore con el MININT, pero no quieren escucharnos. Son muchas las personas que tienen permitida la entrada en España y el MININT no les da el permiso de salida", añadió a este portal.

Los cubanos que consiguieron el visado español en marzo, antes de la pandemia, corren el riesgo de que se les venza en septiembre y eso les obligará a volver a pedir una cita para pedir un nuevo visado y reiniciar el proceso.

España permite la entrada de ciudadanos cubanos con visados D (trabajo, reagrupación familiar en régimen general y estudios) y tipo C (de familiar de residente en la Unión Europea), siempre que estén en vigor.

En ambos casos, España ha informado de que tanto los cubanos con nacionalidad cubana, como los cubanos con doble nacionalidad deberán solicitar una autorización de salida del país a la Dirección de Migración del MININT.

Y justo esta "carta blanca" coyuntural es la que tiene atrapados en Cuba a decenas de cubanos que han conseguido el visado de la Consulado español pero no puede abandonar la Isla.

Han probado a llamar por teléfono a la Dirección de Migración cubana y desde el MININT les han contestado que no pueden emitir los permisos hasta que el Consulado español les notifique la concesión de los visados. Sin embargo, desde la sede consular española en La Habana responden a los afectados que no interfieren en la normativa de las autoridades cubanas.

El Consulado español no interfiere en la normativa cubana. Foto: CiberCuba

Los afectados por la decisión del MININT de paralizar las salidas de los cubanos que no tienen ciudadanía y residencia fuera de Cuba les cuesta entender a qué se debe esta decisión. "España sí te permite la entrada. Es algo que no tiene sentido. Nadie nos dice nada".

Mientras tanto, los afectados cambian sus boletos de avión. Muchos tenían pasaje para principios de este agosto y los han cambiado para finales de mes porque Cuba no ha abierto sus fronteras. "A este paso vamos a tener que cancelar el billete porque no se puede volar. Hay vuelos desde Cuba, pero si Cuba no te da el permiso, aunque tengas el visado, no te puedes subir a ese avión", explica uno de los afectados.

En esa situación está también una ciudadana cubana con nacionalidad española y residente en España, a la que la pandemia le cogió en Cuba. Ella pretendía regresar a España con su esposo, que ya tiene visado de familiar de residente en la Unión Europea, pero el MININT sólo le ha dado el permiso a ella para salir de Cuba. Al preguntar al Ministerio del Interior a través de un correo electrónico le contestaron que "su esposo debe esperar a que abran las fronteras para viajar".

Respuesta del Ministerio del Interior a una cubana, afectada por el cierre de fronteras. Foto: CiberCuba

Las fronteras no se abrirán hasta que La Habana esté en fase 3. La capital cubana retrocedió este sábado 8 de agosto a la fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus.

En todo el país se detectaron este domingo 65 nuevos casos de contagios, lo que eleva los positivos a 2953.