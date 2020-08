Gobierno de Santiago de Cuba impedirá que hombres y mujeres hagan colas el mismo día

Una medida sin precedentes en Cuba, desde que se reportara el primer caso de coronavirus el pasado mes de marzo, se aplicará desde este lunes en la oriental provincia de Santiago: las colas para hombres y mujeres para comprar artículos de primera necesidad serán en días distintos.

El Consejo de Defensa Provincial, a través del periódico local Sierra Maestra, dio a conocer que en los sitios donde se comercializan productos de primera necesidad, los martes, jueves y sábado podrán comprar las mujeres mientras que los lunes, miércoles y sábado, podrán hacerlo los hombres.

Los domingos podrán hacerlo aquellas personas que pertenezcan a los llamados grupos vulnerables, como las embarazadas, y las personas con condiciones especiales, como los ciegos, sordos, limitados físico-motores, entre otros que presenten el documento que lo identifica o ante la evidencia de su condición.

La nota publicada en el rotativo especifica que, en el caso de los donantes, quienes donaron en los meses de julio y agosto, se les venderá el módulo de los productos en existencia en sus policlínicos. Además, se prevé que a partir del mes de septiembre se habilite un punto de venta en el propio Banco de Sangre, para que cuando el donante termine pueda adquirir el módulo que esté en existencia.

A partir de este lunes también se establece que solo los residentes en Santiago de Cuba comprarán los productos definidos de primera necesidad en los establecimientos comerciales de la provincia. Aunque añade que excepcionalmente podrán hacerlo personas de otras provincias que se encuentren laborando en la oriental provincia por períodos largos, previa identificación con documento del Director Provincial del sector o entidad donde se encuentren prestando el servicio o la colaboración.

También se especifica que en los establecimientos comerciales de los municipios podrán comprar los residentes en estos, por ejemplo, los pobladores de Palma Soriano no podrán comprar en el municipio de Mella.

Se aclara, no obstante, que en el caso del municipio cabecera, Santiago de Cuba, sí podrán comprar los residentes de otros territorios de la provincia, debido a que en la ciudad héroe labora un grupo significativo de personas de otros lugares.

Según la nota del periódico, estas regulaciones serán aplicables para la venta de productos de primera necesidad y su implementación puede sufrir cambios de acuerdo con el comportamiento y los resultados.

Estas medidas, que se han dado a conocer desde el sábado, enseguida han provocado polémica y hasta burlas en los lugareños y en las redes sociales.

Algunos cuestionan, por ejemplo, que los ciclos de abastecimientos no se realizan todos los días, por lo cual si no coincide el día que se haga con la fecha que le toque a un hombre comprar, por ejemplo, este tendría que esperar dos días para poder visitar la tienda.

Además, desde hace un tiempo en las tiendas se escanea los Carnets de Identidad para impedir que una persona haga dos veces una cola el mismo día, lo que junto a la medida de que hombres y mujeres tengan días alternos para comprar, dificulta aún más el acceso a alimentos en medio de la escasez se vuelven más precarios.

La medida de que hombres y mujeres no puedan comprar el mismo día abre otra brecha que a algunos puede exponer. En el caso de un hombre de nacimiento pero que en su identidad de género se sienta mujer, se vería obligado a hacer colas con los hombres, lo que los hace vulnerables a todo tipo de bullying.

Entre las burlas, muchos acotan que en los centros de trabajo tendrían que dar “días libres” a hombres y mujeres según el calendario en que puedan ir a las tiendas a comprar productos de primera necesidad.

Desde hace cuatro meses la provincia de Santiago de Cuba no confirma ningún nuevo caso de Covid 19. No obstante, en los últimos días se ha decidido poner la barba en remojo y se ha insistido en la obligatoriedad de cumplir algunas medidas como por ejemplo los por cientos de llenado de los centros recreativos, el uso obligatorio del nasobuco en algunas instituciones, etc.