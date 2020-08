Cubano con Covid-19 denuncia maltrato en un hospital de Miami

Un cubano hospitalizado en Miami por coronavirus ha denunciado en las redes sociales el supuesto maltrato recibido esta semana por parte del equipo médico que lo atendía.

Mike Barceló, enfermo de Covid-19, ingresó en el West Kendall Baptist Hospital de Miami, donde, asegura, hace tres días no le dejan bañarse ni hacer sus necesidades. "Las enfermeras haitianas me tiran las puertas, me maltratan", dijo en un video de denuncia divulgado a través de la cuenta de Instagram del popular grupo humorístico Los Pichy Boys.

El cubano dijo además que el personal sanitario le da el agua desde lejos, y que nadie quiere atenderlo bien. Todo el mundo tiene miedo a entrar a los cuartos. Desde hace tres días estoy pidiendo permiso para que me quiten estas cosas para ir a bañarme, no me ayudan", agregó.

Barceló aseguró que el servicio ha sido terrible, el peor que haya recibido en un hospital en Florida.

Puertas tiradas, griterías nocturnas en los pasillos y luces prendidas a la hora de dormir fueron varias de las situaciones que le ha tocado experimentar al paciente. "Como si esto fuera un solar", detalló Barceló en sus declaraciones.

El paciente confesó que aunque se recupera bien, tiene mucho estado de ansiedad por la situación que le ha tocado experimentar allí.

En un segundo vídeo colgado en la misma red social el cubano agregó que tuvo que llamar a la policía, pues una enfermera cometió una negligencia con el respirador, al asignarle 37 grados de temperatura, y Barceló por poco se ahoga.

"Durante años @baptisthealthsf ha sido un referente de buen servicio y profesionalismo, siendo siempre el lugar favorito por muchos para atender sus necesidades médicas. Personalmente siempre he recibido un trato de primera en esta institución, mi hijo nació allí y es donde los llevo siempre que se enferman. Es importante que la gerencia del West Kendall Baptist investigue lo que está pasando, porque ningún paciente tiene que sufrir en sus instalaciones. El hospital no se debe permitir manchar su impecable reputación por culpa de empleados incompetentes", escribieron Los Pichy Boys en el mensaje que acompaña a los videos.

Barceló no es el único cubano que ha usado las redes social para denunciar los malos tratos recibidos por parte del personal sanitario en Miami durante la actual epidemia de coronavirus.

En abril el cubano Reinaldo Echevarría denunció a través de una directa en Facebook que el Hospital Regional de Kendall se negó a hacerle la prueba de coronavirus a su esposa embarazada, a pesar de tener síntomas y un familiar cercano contagiado.

El joven comenzó a grabar la directa después de horas de estar en el centro médico y que no le realizaran la prueba a su esposa sin una explicación convincente.

La muchacha, además de estar embarazada, tenía fiebre, neumonía y su tía dio positivo al coronavirus, según contó su pareja.