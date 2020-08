Partidario de Trump muere baleado tras protesta en Portland

Un hombre fue asesinado a tiros el sábado cuando un grupo de partidarios del presidente Trump que viajaban en una caravana por el centro de Portland, Oregon, y activistas en contra del racismo y la brutalidad policial se encontraron cara a cara.

El hombre, que ha sido identificado como Jay Bishop, lucía una gorra con la insignia de los Patriot Prayer, colectivo de la ultraderecha basado en el área de esta ciudad.

Bishop falleció por un impacto de bala en el pecho. La policía ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido y detener al presunto autor.

El choque comenzó luego que los partidarios de Trump dispararon con pistolas de paintball y los otros manifestantes replicaron lanzándoles objetos.

Un presunto vídeo del tiroteo muestra a un grupo en las afueras de un parking. Se escuchan los disparos y una persona se desploma.

Portland y otras ciudades estadounidenses han sufrido choques políticos en las calles este verano, que empezaron como manifestaciones en contra del racismo y la violencia policial, y han derivado en enfrentamientos masivos con las fuerzas de seguridad.

Desde Twitter, Trump animó la contraprotesta en Oregon. “Grandes patriotas”, escribió al compartir con sus seguidores un vídeo en el que se veía la caravana, formada por unos 600 coches.

El presidente norteamericano también se refirió a los “ignominiosos anarquistas” protegidos por “demócratas radicales de izquierda”, reiteró que “los antifa solo quieren cosas malas para el país” e insistió en la militarización de Portland, donde las protestas se repiten casi a diario desde que el pasado 25 de mayo murió en Minneapolis el negro George Floyd bajo custodia policial.

“La gran reacción en Portland no puede ser inesperada para nadie después de 95 días viendo a un alcalde incompetente que no tiene ni idea de lo que hace”, escribió Trump. El alcalde Ted Wheeler contestó en rueda de prensa: “Tú has creado el odio y la división y que quieres que yo acabe con la violencia que tú has creado”. dijo.

“Enviemos a la guardia nacional”, reclamó Trump.

Horas después volvió a la carga, al calificar de "débil y patético" al alcalde Demócrata.

Por su parte, Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que todas las opciones está sobre la mesa a la hora de determinar cómo el Gobierno federal responderá a los acontecimientos violentos registrados en Portland.