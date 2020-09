Encuentran muerto en su casa de Miami Beach al DJ Erick Morillo, creador del “I like to move it”

El Dj y productor musical colombo-estadounidense de 49 años, Erick Morillo, reconocido internacionalmente por el gran éxito de 1993 “I like to move it”, fue hallado muerto este martes en su casa de Miami Beach bajo circunstancias que no han sido esclarecidas.

Fuentes policiales dijeron al portal estadounidense TMZ que estaban investigando las causas. Los detectives se hallan en la escena y en las etapas preliminares de la investigación, dijo en un correo electrónico el oficial de información pública de la policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, según Local 10 News.

La muerte de Morillo se produce pocas semanas después de que se entregara a las autoridades, el 6 de agosto, por acusaciones de agresión sexual. Estaba programado para una audiencia judicial el próximo viernes.

La presunta víctima afirma que ella y el DJ fueron a su casa después de que ambos animaran una fiesta privada en Star Island. Ella alega que Morillo se le acercó con insinuaciones sexuales. Sintiéndose irrespetada, le dijo que llamaría a un Uber, pero cuando el DJ se disculpó por su comportamiento, accedió a pasar la noche en un dormitorio del segundo piso o en su casa de La Gorce Drive en Miami Beach.

De igual modo, comentó a la policía que se había ido a la cama completamente vestida, pero se despertó desnuda, con Morillo parado frente a ella, también sin ropa. La mujer le dijo a la policía que comenzó a tener "flashes" de Morillo violándola y comenzó a sentir dolor.

El DJ negó lo recogido en el testimonio de la presunta víctima y que había tenido relaciones sexuales con otra mujer en su casa, lo cual explicaba su desnudez. La segunda mujer en la casa dijo que no había presenciado nada, ya que estaba durmiendo en el sofá de la planta baja.

Morillo se entregó el 6 de agosto después de que la policía dijera que un kit de violación regresó de los análisis y dio positivo en su ADN el 2 de julio.

Morillo fue tres veces ganador de los premios DJ Awards 'Best House DJ y tres veces ganador de Mejor DJ internacional. Nacido en Nueva York y criado en Colombia, donde comenzó en el mundo de la música cuando era adolescente, ha sido un elemento básico de la escena en géneros como el dance y house, especialmente en Miami.

Trabajó con varios nombres, incluidos Ministers de la Funk, The Dronez, RAW, Smooth Touch, Deep Soul, Club Ultimate y Li'l Mo Ying Yang. Su página en redes sociales anuncia que Morillo estaba programado para presentarse en el Festival de Música de Coachella Valley en 2021.

El DJ Yousef escribió en Twitter: “No puedo creerlo. Solo hablé con él la semana pasada ... estaba preocupado, menos que perfecto, pero siempre fue increíble para mí y nos ayudó a poner en marcha el ruedo en los primeros días, y pasamos muchos momentos increíbles durante los 20 años que somos amigos. Genuinamente destripado. Q.E.P.D."

“I like to move it”, escrita por Morillo y el rapero de Trinidad y Tobago The Mad Stuntman, fue relanzada a la popularidad entre las nuevas generaciones con la película animada Madagascar.