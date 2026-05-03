Marco Rubio también es DJ: El secretario de Estado de EE. UU. es captado mientras "pincha" en una boda

Marco Rubio acaba de añadir un nuevo cargo a su ya legendaria lista de ocupaciones: DJ de bodas.

El secretario de Estado estadounidense fue captado este sábado por la noche detrás de una cabina, con auriculares y todo, animando la celebración nupcial de un familiar de Dan Scavino, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, según el video que el propio Scavino publicó en la red social X.

«Hace unos momentos, entre bastidores: ¡nuestro gran secretario de Estado @MarcoRubio también pincha en bodas! Aquí está en acción esta noche en una boda familiar… ¡Vamos!!!», escribió Scavino junto a las imágenes.

En el video, Rubio aparece inclinado sobre un mesa de mezclas junto a otro hombre —presumiblemente el DJ contratado—, presionando uno de los cascos de sus auriculares contra el oído derecho con gesto de intensa concentración. En un momento, parece dar una señal al DJ para que acelere el ritmo.

Según el New York Post, el exsenador por Florida transformó la celebración en una discoteca al estilo de su Miami natal, con decenas de invitados bailando en círculo agarrados del brazo.

El episodio no tardó en desatar una nueva oleada de memes. La usuaria Kristina Wong publicó una imagen editada de Rubio con gafas de sol, auriculares DJ, chaqueta de cuero y controladora, con el texto «Marco convirtiéndose en el DJ oficial de la Casa Blanca».

X / @Kristinawong

El apodo «Secretario de Todo» que persigue a Rubio tiene una base muy real: además de secretario de Estado, ejerce como asesor de Seguridad Nacional interino y archivero nacional interino, convirtiéndose en el primer funcionario en combinar los dos primeros cargos desde Henry Kissinger en la era Nixon.

La acumulación de responsabilidades lo convirtió en protagonista de memes virales desde enero de 2026, cuando Trump anunció que Rubio estaría al frente de la transición en Venezuela. Los memes lo retrataban como gobernador de Cuba, presidente de Venezuela, Sha de Irán y hasta mánager del Manchester United.

El propio Rubio respondió con humor a aquella avalancha de memes el 8 de enero de 2026: «Normalmente no respondo a rumores en línea, pero siento la necesidad de hacerlo... Aunque nunca se sabe lo que puede deparar el futuro, debo centrarme en los acontecimientos mundiales y los archivos de EE.UU.»

El pasado miércoles, días antes de la boda, Rubio protagonizó otra broma viral al colarse en la sala de prensa de la Casa Blanca fingiendo ser el secretario de prensa mientras Karoline Leavitt estaba de baja por maternidad. «Solo estoy aquí para tomarme una foto. Ahora van a arruinar mi broma», dijo entre risas.

Rubio no es el único con instinto musical en el entorno de Trump: el propio presidente es conocido por hacer de DJ en sus fiestas en Mar-a-Lago, donde «YMCA» de los Village People es su canción de cabecera.

En abril, Rubio fue incluido en la lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo, un reconocimiento que ahora, a la vista de sus habilidades en la cabina, podría necesitar una nueva categoría.