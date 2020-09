Ministro de Comunicaciones de Cuba dice que no hay razones políticas para bloquear información a los cubanos

El ministro cubano de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, aseguró que no había razones políticas para bloquear a la población el acceso a la información, a pesar de que varios medios independientes, que no promueven el discurso gubernamental, no pueden ser leídos directamente en la isla.

“EE.UU. se muestra malintencionado e injerencista al decir que en Cuba se limita el acceso a Internet por razones políticas”, dijo Perdomo, quien defendió que el gobierno cubano lleva un proceso llamado “informatización de la sociedad” al que la administración castrista le considera “un eje estratégico para el desarrollo de la nación”.

Las declaraciones del titular se produjeron durante una entrevista con Russia Today, donde el periodista oficialista Oliver Zamora comentó que las limitaciones de acceso a Internet en Cuba han sido a menudo interpretadas como resultado de una circunstancia política, respondiendo a la voluntad de las autoridades de impedir a la población el acceso a determinados contenidos, sin embargo, tales restricciones tenían un motivo económico.

“No ha existido nunca ninguna motivación política de bloquearle a la población cubana el acceso a la información y al conocimiento”, respondió Perdomo. “Las limitaciones de Cuba en el acceso a Internet y a las redes globales en los últimos años, así como las que tenemos hoy, se deben única y exclusivamente a las limitaciones económicas que hemos tenido”, aseguró.

Según el funcionario, las críticas que denuncian la censura política se deben a una “gran actividad malintencionada de tergiversación injerencista y subversiva que tiene su origen en la política hostil estadounidense contra la revolución cubana”.

“En los últimos años el acceso a Internet se ha ido incrementando en correspondencia a nuestras posibilidades económicas”, dijo Perdomo, añadiendo que “a día de hoy hay unos 6 millones de cubanos que pueden acceder a Internet por diferentes vías”, aproximadamente la mitad de la población del país.

Más adelante, el ministro también se refirió a los altos precios del servicio en Cuba. “Esos precios han ido disminuyendo y van a continuar disminuyendo a medida que ampliemos las posibilidades de acceso”, explicó, argumentando que en cualquier caso existe una “diversidad de precios”.

De igual modo, recordó que existe un acceso "gratuito" a través de la "conectividad institucional", circunscrita a centros de estudio y trabajo. Perdomo dijo aspirar a que esa tecnología en Cuba tenga “un enfoque solidario, humanista y antiimperialista”.

Pese a las afirmaciones del titular, se conoce que en Cuba el acceso a las informaciones que no provengan de los canales oficialistas, ha sido impedido de diversas maneras a través de la red. Un ejemplo de ello es precisamente CiberCuba.

En junio, varios usuarios avisaron de que era imposible acceder al sitio a través de enlaces que antes funcionaban perfectamente. Luego de consultas técnicas, se pudo comprobar que las autoridades cubanas habían bloqueado el acceso a nuestro sitio web desde algunos dominios que se estaban utilizando para evadir la censura que ya existía con el dominio www.CiberCuba.com.

Meses antes, el diario oficialista Granma lanzaba un artículo arremetiendo contra toda la prensa independiente y acusándola de propagar fake news en redes sociales y otros medios no controlados por el gobierno.

Por otra parte, es común en la isla la represión y el acoso a periodistas de medios independientes, quienes han sido citados, hostigados o multados con mayor énfasis en medio de la crisis del coronavirus, tan solo por difundir en sus redes sociales noticias u opiniones contrarias a la propaganda gubernamental.

En tal sentido, las autoridades se han valido del Decreto-Ley 370, el cual se aprobó el 17 de diciembre de 2018 para básicamente regular la libertad de expresión en el país.

Entre los medios a los que no se puede acceder en la isla, se encuentran Diario de Cuba, CubaNet, 14yMedio, Tremenda Nota y El Estornudo. Ninguno de ellos coincide con la línea oficialista de propaganda para el régimen.