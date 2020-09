"Amor", la preciosa balada romántica de Jacob Forever y Ávaro Torres

La pasada semana, el popular reguetonero cubano Jacob Forever sorprendió a su público con el estreno a través de todas las plataformas digitales su nuevo álbum de estudio llamado Pa' mi gente.

El disco está compuesto por 15 canciones, entre las que se encuentran algunas ya presentadas anteriormente por el reguetonero como Qué rica está la cocha, Duele, Dile, uno de sus últimos éxitos; o Papelacera, en la que colabora con el también cantante cubano de música urbana El Taiger.

Sin embargo, uno de los temas del disco que más se está colando en el corazón de los fanáticos de El Inmortal es la balada romántica Amor en la que comparte protagonismo con el famoso cantante salvadoreño Álvaro Torres.

Además de estar disponible en Pa' mi gente, el sencillo también fue presentado en un vídeo formato audio en el canal de YouTube de Jacob Forever acompañado de una portada compuesta por la imagen de ambos intérpretes.

En la sección de comentarios de la publicación del audiovisual se puede apreciar la gran acogida que está tenido la canción y lo mucho que los seguidores de ambos artistas han aplaudido esta fusión de voces y estilos musicales.

"Alvaro Torres, indiscutiblemente siempre has sido, no el ultimo romántico, sino el único romántico. Este tema les quedo precioso", "Hermosa canción, perfecta combinación", "Me encanta, tremendo dúo", "Wow nadie se lo esperaba, qué grandes El Salvador y Cuba", "Hacía años no escuchaba un tema así de bello, felicidades" o "No tengo palabras para describir este tema, mil bendiciones, excelente y bello trabajo", son algunos de los mensajes que han recibido los intérpretes.

Álvaro Torres, por su parte, se ha mostrado muy satisfecho de su colaboración con Jacob Forever y recientemente lanzó una invitación a todos sus admiradores de Instagram a que acudiesen a YouTube para que escuchasen Amor.

"Mis románticos favoritos, ya tenemos nueva producción junto al gran talento de Jacob Forever, intérprete cubano, lo pueden encontrar en Youtube. Disfruten esta nueva canción. Los extraño", expresó el salvadoreño junto a un fragmento de la canción.

Esta no es la primera vez que el famoso cantautor latino prueba suerte al lado de algún cantante de reguetón de la isla y le añade su toque romántico a una producción urbana.

Recordemos que en abril de 2019 Álvaro Torres se unió a Lenier Mesa y juntos presentaron el sencillo Me extrañarás de la mano de un videoclip que hasta la fecha supera los 8 millones de reproducciones en el canal de YouTube del cubano.

