Limay Blanco sobre familia necesitada en Pinar del Río: "Triste que haya personas así aquí en Cuba"

El humorista cubano Limay Blanco se mostró muy afectado por la situación de una madre y sus cinco hijos pequeños, que viven en la extrema pobreza en Pinar del Río, y lamentó que esas cosas sucedan en Cuba.

El artista lamentó no poder trasladarse hacia la provincia occidental para al menos llevarles alimentos a esas personas, que ni siquiera tienen un colchón para dormir y cuyo piso de tierra le recordó al humorista su casa cuando era niño.

"Qué lástima no poder coger ese carro y salir para Pinar para llevar aunque sea un poco de comida o algo. Ese piso me recuerda mi infancia, así de tierra era el de mi casa. Mi impotencia es no poder hacer algo. Dios sabe que cuando pude ayudar lo hice, lo triste es que hay personas así aquí en mi país...", escribió Limay.

El intérprete de Muñi Muñi hizo un compromiso público ante sus seguidores de que cuando acabe la pandemia y pueda volver a trabajar, ayudará a muchas más personas.

"Prometo delante de Cristo que cuando la pandemia se acabe y vuelva a trabajar voy a ayudar más, más y más de lo que un día ayudé. Me rompió el alma la niñita sin blusita·, subrayó el humorista.

La situación de la familia a la que se refiere Limay fue denunciada este jueves en redes sociales. La madre y sus cinco hijos viven en San Juan y Martínez, Pinar del Río, y no reciben ninguna ayuda del gobierno por su extrema situación económica.

"No tiene ni medias ni zapatos, NADA, para la escuela ni tan siquiera un colchón para dormir. Esta pobre familia carece de cualquier cosa", denunció María Cristina Garrido en Facebook, junto a varias fotos de la precaria situación familiar.

El mes pasado, Limay Blanco ayudó al actor Bárbaro Marín a conseguir sprays de salbutamol, luego de que este último se quejara en sus redes sociales de no haber podido adquirir el medicamento en meses, a pesar de estar regulado porque "misteriosamente" se agotaba enseguida que entraba a la farmacia.