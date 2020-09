Jacob Forever sobre polémica con su tema "Bien lejos": "Las faltas de respeto hay que aclararlas"

El reguetonero cubano Jacob Forever rompió el silencio tras la polémica que ha generado la eliminación del tema Bien lejos de las plataformas musicales y aseguró que lo que se comenta "es una mentira muy grande".

El artista destacó que no suele hacer videos aclarando chismes, pero que cuando se trata de faltas de respeto "hay que aclararlas".

Sobre la desaparición del tema, en colaboración con El Chulo y El Pocho y razón por la que muchos de sus seguidores le han estado escribiendo en los últimos días, dijo que "con el dolor de mi alma, yo la tuve que bajar".

"La canción Bien lejos la escribí yo, si alguien tiene dudas le puede preguntar a Lenier y a mi productor, pero como este fue el primer tema que yo escribí de este estilo, no les voy a negar que sentí un poco de temor de cómo reaccionaría mi público a ese estilo de música", explicó.

Jacob emitió la explicación a raíz de que uno de los participantes en el tema, El Pocho, contara en el programa del youtuber Adrián Fernández "la historia a su manera".

El Pocho dijo que Jacob se negó a pagarle las ganancias por su coautoría en el tema, que se estrenó en 2018: "Se hizo la reclamación del porcentaje que me tocaba, se me pagó mi parte el primer mes, pero tú sabes que eso es consecutivo. Para no pagarme más se bajó el tema".

El intérprete de Hasta que se seque el malecón reiteró que él compuso la canción y que El Pocho compuso su verso, por lo cual Jacob le dio un 5% de las ganancias por derechos de autor.

"Es mi obra, mi canción, yo te invité a ti", resaltó el cantante. "El 5% de derechos de autor quien te lo paga a ti es tu sociedad de gestión. Cada artista cuando empieza a escribir o tener coautoría con otro artista, tiene que tener sus obras inscritas en una sociedad de gestión. Nosotros hicimos el documento en el cual te dimos el 5%, pero quien te paga a ti es tu sociedad de gestión, no yo ni mi equipo".

Jacob, quien resaltó que El Chulo no tiene nada que ver con esta polémica, le aclaró a El Pocho que "yo pagué el máster de la canción, es mío, yo pagué la música, la mezcla, pagué el videoclip a Freddy Loons, compré la ropa para las modelos y bailarinas".

"Cuando el máster es mío, tú no tienes derecho ni a YouTube ni a todo lo que genere esa canción en las plataformas digitales", dijo Jacob, que reconoció que su error estuvo en no haber dejado todo esto por escrito.

"Más nunca haré una canción con alguien sin firmar todos los documentos necesarios", sostuvo.

El reguetonero finalizó su video con una pregunta dirigida directamente a El Pocho: "¿Por qué con tanto talento y estilo propio que tienes tú no has logrado más en tu carrera? ¿Será porque eres mal agradecido?".

"Deseo que prosperes en tu carrera, pero con Jacob Forever usted más nunca graba", aseguró.

Por su parte, El Pocho se mantiene fiel a su versión y aseguró en Instagram que él puede volver a subir ese tema a las plataformas digitales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.