Romántica escapada de La Dura y Pajón: Bailes sin camiseta y pura química en el paraíso

La Dura compartió en sus historias de Instagram imágenes y videos de una nueva escapada romántica junto a su novio, el empresario cubano Jorge Carlos Pajón, en lo que parece ser un resort de lujo rodeado de vegetación tropical.

En las imágenes y videos que subió la cubana les podemos ver sentados juntos y relajados, en un selfie con ella haciendo pose de beso, y besándose apasionadamente. La influencer, cuyo nombre real es Diliamne Jouve González, luce cabello largo negro liso, gafas de sol grandes de montura oscura, top negro, sombrero de paja y accesorios dorados. Pajón, por su parte, aparece con camisa y pantalón blancos, gorra con el logo de la marca de champán Krug, cadena plateada y un llamativo reloj Rolex Submariner de esfera verde.

El momento más comentado de las historias es un video nocturno en el que la pareja baila bachata en una terraza al aire libre, con iluminación cálida de velas y mesas de madera al fondo. Pajón aparece sin camisa, con jeans grises y gorra blanca, mientras La Dura luce ropa de verano. La química entre ambos resulta evidente en cada toma.

Esta nueva escapada se suma a una serie de apariciones públicas que la pareja ha protagonizado desde que confirmaron su relación el 14 de febrero de 2026, el día de San Valentín, mediante publicaciones en Instagram. Sin embargo, los rumores del romance habían comenzado a circular desde finales de 2025, cuando una foto publicada el 29 de diciembre de 2025 habría dado las primeras pistas de la relación.

Captura de Instagram / La Dura

En marzo de 2026, la pareja viajó a Bahamas y compartió imágenes que generaron gran revuelo entre sus seguidores. Las fotos de Pajón planchándole la espalda a La Dura en aquel viaje se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la pareja en redes sociales.

En abril, nuevas imágenes en la playa volvieron a disparar la reacción de sus seguidores. Poco después, La Dura habló abiertamente sobre su nueva relación y reconoció que nunca se había sentido tan bien consigo misma.

El romance también ha tenido sus momentos de tensión pública. El 11 de mayo, Pajón salió a defender a La Dura contra quienes la comparaban con otras mujeres, con un contundente «Nadie puede decir lo contrario».

La relación llega tras la separación de La Dura de su expareja, el reguetonero cubano Jacob Forever, confirmada en septiembre de 2025 después de más de 12 años juntos. Ambos son padres de una niña llamada Saisha, quien según la propia influencer se encuentra feliz y no fue afectada negativamente por la separación.

La Dura acumula más de tres millones de seguidores en Instagram y es una de las influencers cubanas más populares en las redes. Sobre su nueva relación, ha declarado sentirse «amada y valorada» por Pajón, y asegura que nunca se había visto tan feliz como ahora.