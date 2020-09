Pandemia obligó a una reconocida chef y escritora cubana a cerrar su restaurante en New Jersey

La crisis generada por la pandemia del coronavirus obligó al cierre del popular restaurante Cucharamama en Nueva Jersey, Estados Unidos, del cual es copropietaria la reconocida chef, historiadora culinaria y autora cubana Maricel Presilla.

“Es con la más profunda tristeza que anuncio el cierre permanente de nuestro querido restaurante Cucharamama (cuchara madre) después de más de 16 años de servicio continuo a la gente de Hoboken, una vibrante comunidad de millas cuadradas por el río Hudson en NJ”, dijo Presilla en Facebook.

“Las pandemias tienen la insidiosa capacidad de interrumpir mucho más que la salud de las personas. Así como miles de vidas han sido tomadas, los sueños de la gente y su duro trabajo de años también se han destrozado para siempre. Y eso es exactamente lo que nos pasó a mí y a mi compañera de negocios Clara Chaumont”, explicó.

“Después de cinco meses de estar cerrado sin posibilidad de ofrecer servicio para llevar por varias razones, entre ellas estar demasiado cerca de la entrada de servicio de nuestro hospital local, poco espacio para acomodar suficientes mesas cuando se permitió comedor al aire libre, y una cocina también pequeña para implementar el distanciamiento social necesario entre nuestro personal, no tuvimos más remedio que cerrar. No pudimos garantizar la seguridad de nuestros empleados y clientes en nuestro espacio limitado”, añadió.

“Hace solo un par de días, algunos clientes locales me vieron barrer la acera junto a nuestra puerta principal y se pararon para decirme cuánto han apreciado a Cucharamama a través de los años. Su dolor era tan real como el mío y me hizo llorar”, expuso.

Presilla recordó igualmente cómo varios autores de connotadas publicaciones pusieron al negocio en el mapa, llegando a ser seleccionado entre los 25 mejores restaurantes de Nueva Jersey durante años. Y comentó que el establecimiento había estado a punto de cerrar por las inundaciones del huracán Sandy en 2012, pero logró entonces salir adelante, incluso ese mismo año fue reconocido con el premio al mejor Chef Mid-Atlantic Award.

“Cucharamama nunca fue tan hermosa como cuando estaba llena, ruidosa, un lugar feliz reventando de energía y así es como quiero recordarlo. Sobre todo, nunca olvidaré a nuestros empleados, las fantásticas cocineras que nos hicieron brillar, constantemente, nuestro camarero de larga duración, Raúl, nuestro atento y cariñoso personal de espera. Alfredo, el talentoso artesano que nos ayudó a construir Cucharamama; murió de Covid-19 en su México natal la semana pasada. Sin todos ellos, nunca habría habido una Cucharamama”, expresó.

Maricel Presilla fue profesora de historia en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, antes de ingresar a la industria alimentaria. Su nombre también es parte del conocido restaurante Zafra es, igualmente en la ciudad de Hoboken. También es conocida como “la reina del chocolate”, habiendo dedicado parte de su vida a investigaciones sobre la planta del cacao.

Nacida en Santiago de Cuba, Presilla cursó estudios de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid y tiene un doctorado en Historia medieval española por la Universidad de Nueva York. Su libro The New Taste of Chocolate (El nuevo sabor del chocolate), considerado un referente mundial en el mundo del cacao, cuenta con dos ediciones y una tercera en desarrollo.

Es una de las fundadoras y miembro del gran jurado de los Premios Internacionales del Chocolate, y la primera mujer latinoamericana invitada como chef en la Casa Blanca.

Durante una entrevista a una plataforma española, Presilla admitió que, tras el cierre de Cucharamama, se dedicaría más al estudio del chocolate y la escritura, aunque la pandemia también le ha impedido desarrollar las investigaciones al no poder viajar e intercambiar con las fuentes necesarias.

“En cuanto a mis planes futuros, el tiempo lo contará, pero me veo en comida, chocolate, cacao e historia durante años venideros. Cucharamama siempre será parte de lo que soy”, concluyó su publicación en Facebook.