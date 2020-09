Policía multa a familia cubana por poner música alta en su casa

Un joven cubano denunció durante una transmisión en vivo en redes sociales que la Policía cubana multó a su mamá porque tenía la música alta dentro de la casa.

La patrulla 769 llegó a la vivienda, no eran ni las 12:00 de la noche, y multó con 20 pesos cubanos a la mujer, por ser la propietaria de la casa.

"Estoy haciendo este video en vivo para Facebook porque estoy aquí en mi casa, en mi casa, y vino la 769 a ponerle una multa de 20 pesos a mi mamá o si no pa' la unidad", explicó el muchacho.

"Dicen ellos que la música no se puede tener alta la música dentro de la casa. Aquí no hay fiesta, no hay ni cinco personas, estamos mi padrastro, mi mamá, mi novia y yo", dijo el joven que aún no se creía lo sucedido, ya que, en teoría, no se estaba violando ninguna norma.

Pero la situación fue más allá. A la hora de emitir la multa, la madre dijo que no tenía el carné de identidad porque lo había perdido, pero que podía decirle el número de memoria.

La mujer incluso aseguró que no ha podido comprar en las tiendas porque ahora para las colas hay que dar el documento de identidad y no ha podido sacar el nuevo porque está cerrada la oficina.

Ante tal explicación, uno de los policías tuvo a bien aumentar la multa a 2000 pesos cubanos si mayores explicaciones.

"El problema es que este es el imperio de las multas, es así", dijo el joven, que dejó claro delante de los oficiales que estaba transmitiendo en vivo para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando.

La imposición de multas ha aumentado considerablemente durante estos meses de coronavirus. Tan solo en La Habana, el gobierno obtuvo la pasada semana casi 4 millones de pesos cubanos en más de 1800 multas por violar regulaciones emitidas tras la pandemia.

El 1ro de septiembre entró en vigor el decreto 14/2020 del Consejo de Ministros, que otorga facultades al gobernador de La Habana para imponer multas de 2000 y 3000 pesos cubanos a los que violen las nuevas medidas adoptadas para frenar el avance del coronavirus.

Las multas duplican su valor de no efectuarse el pago dentro de los primeros 10 días. Luego de la duplicación, la persona tiene 30 días naturales para pagarlo, de lo contrario, se da inicio a un proceso penal.

De todas las multas emitidas desde el 1ro de septiembre, 1757 fueron por "no uso o uso incorrecto del nasobuco".