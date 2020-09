J Balvin cae rendido ante la sensualidad de Ester Expósito cantando "Una Locura"

Su papel en la serie de Netflix Élite y sus vídeos virales bailando reguetón en Instagram han hecho de Ester Expósito una de las estrellas del momento. Tanto es así que J Balvin se inspiró en ella para uno de los versos que canta en su tema más reciente, Una Locura, junto a Ozuna y Chencho Corleone.

"Dime cuál es tu propósito. Que vea tus vídeos como Ester Expósito. Me tiene bien loquito. No entiendo cuál es el problema, si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema?", canta en la letra de Una Locura.

Y claro, la reacción de la actriz española al escuchar su nombre en la canción no ha sido otra que regalar a sus casi 25 millones de seguidores un sensual vídeo cantando el fragmento en el que la nombran en playback. El resultado: ¡un nuevo viral protagonizado por ella!

J Balvin publicó el vídeo de la intérprete en su cuenta y en apenas unas horas supera los 5 millones de reproducciones. ¡Wow!

Las reacciones a este vídeo no han tardado en llegar y otros artistas urbanos como Justin Quiles bromeó con un "No me gusta esto que está sucediendo", mientras que Wisin comentó con unos emoticonos de llamas de fuego.

Cabe recordar que la joven española se convirtió en uno de los virales de la cuarentena por compartir un ardiente vídeo bailando reguetón en Instagram. Un clip que a día de hoy acumula la astronómica cifra de 79 millones de visualizaciones en la red social.

Por otra parte, la canción Una Locura forma parte del último álbum de Ozuna, ENOC (siglas de 'El Negrito de Ojos Claros'), que cuenta con varias colaboraciones con artistas de la talla de Karol G, Myke Towers, Camilo Echevarry, Daddy Yankee o Sia.

