El cineasta Enrique Pineda Barnet necesita un medicamento con urgencia que no hay en Cuba

El cineasta cubano Enrique Pineda Barnet necesita un medicamento con urgencia que no existe en las farmacias de la Isla.

Así lo dio a conocer el actor cubano Héctor Noas, quien explicó en redes sociales que Pineda, a quien considera como un padre, ha tenido varios eventos de accidentes cerebro vasculares.

"No le puede faltar el medicamento Copidrogel. Hace meses no lo consigue y ya no tengo a quien más recurrir. Sigue en falta. Hasta ahora los amigos cercanos han ayudado, cediendo parte del suyo a riesgo de quedarse ellos sin su medicamento", dijo Noas.

Noas dijo que si no fuera por la situación no acudiría a esta vía.

"Ya he usado otras y nada. Acabo de traerlo del Hospital donde ha rebasado un proceso similar. Por favor, si alguien puede bondadosamente conseguir algunas dosis, yo la recojo donde me digan. Gracias", añadió.

Enseguida muchos artistas cubanos comenzaron a comentar y compartir el post.

"Lo comparto, no puedo hacer otra cosa, lo siento mucho, pienso que aparecerá el medicamento, Enrique es una persona muy querida y tu también. Yo espero viajar en octubre, si abren aeropuerto, puedo llevar", dijo la actriz Mónica Guffanti.

Por su parte, la actriz Laura de la Uz comentó: "Lo comparto, Héctor! Dale un abrazo a Enrique!".

"Ay no es fácil lo de los medicamentos la verdad hermanito voy a averiguar por acá para papá Enrique los quiero", dijo Broselianda Hernández.

El cineasta, locutor, escritor y actor Enrique Pineda Barnet (1933) es Premio Nacional de Cine 2006. Fue nominado al Oscar y ganador del Premio Goya en 1990 por su largometraje La Bella del Alhambra.