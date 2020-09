Policías amenazan a artista cubano por grabar cola desde el balcón de su casa

El artista cubano Michel Matos fue amenazado violentamente por la policía por grabar una cola desde el balcón de su propia casa.

Según relató Matos en la red social Facebook, esta mañana en que no había luz eléctrica se dispuso a hacer fotos y videos de una gran cola custodiada por la policía que tuvo lugar en su barrio del Vedado habanero.

"Las colas de la desesperación. De la necesidad urgente de llevar algo de comer al hogar familiar", dijo el también activista por la democracia en Cuba y miembro del Movimiento San Isidro.

Unos instantes después, oyó fuertes golpes en la puerta de su casa, y cuando abrió la puerta se trataba de dos policías.

"Me hace falta que salgas", le dijeron.

Matos, por su parte, respondió: "¿Qué pasó?"

"Necesitamos hablar contigo", respondieron los oficiales.

Matos les dijo que ya estaban hablando, que qué querían, y los policías insistieron en que saliera de la casa mientras el joven artista se negaba.

"Yo estaba en mi casa y no entendía la razón. Pasaron a pedirme mi identificación. Les pregunté por qué razón, al yo estar en mi casa me debían una explicación. Uno de ellos, que parecería el más irritado y molesto ante mi negativa me confronto directamente", contó el artista.

Un agente le preguntó si él estaba filmando lo que estaba sucediendo en los bajos del edificio, y cuando Matos dijo que sí le respondió: "Tú eres un falta de respeto".

"Me espetó con furia que casi vuela su máscara facial. Mi respuesta fue proporcional. Le devolví a él el “FALTA DE RESPETO”, pues no me podía acusar de irrespeto sin haber hecho nada yo y mucho menos estando literalmente dentro de mi propia casa. Hubo voces altas, más intercambios, se asomaron los vecinos", cuenta.

"¿Tú sabes que te podemos cargar por eso, estás filmando y eso es ilegal?", le dijeron los agentes.

Matos contestó: "No existe ley alguna que deje constancia que no puedo filmar, mucho menos desde el balcón de mi propia casa. Usted está está acosándome e intentando intimidarme en mi propio hogar, me amenaza con invadir mi domicilio y usted no sabe quién soy yo”.

Uno de los policías le dijo que estaba en desacato.

"Entre nosotros mediaba una reja, las de protección que tanto abundan en las casas cubanas. Le dije que sobre mi pesaban cosas mucho mayores y amenazantes, que además tenía protección y observancia de múltiples organismos internacionales y se los recité: Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organismos de Derechos Humanos , y varias más...".

Los policías, por su parte, se miraron en silencio y Matos les dijo que si usaban cualquier tipo de violencia en su domicilio estarían violando todas las leyes nacionales e internacionales y que eso tendría definitivamente repercusiones.

"También los amenacé con filmar aquello, cosa que no lograba conseguir, solo fragmentos. Mis manos sudaban a borbotones y no lograba ni remotamente que la pantalla táctil respondiera bien... Ante mi teléfono y la pretensión (imposible) de filmarlos, uno tocó el hombro del otro en gesto de retirarse, no sin antes decirme: Ahora yo vengo, ahora yo vengo", dijo.

Desde este incidente han pasado casi dos horas y Matos está a la espera de que puedan regresar.

"La capacidad de represión absurda está tomando tintes muy peligrosos. Hacen conatos de invasión domiciliar..., intimidan (o pretenden hacerlo) en las puertas de un hogar familiar, articulan e interpretan las reglas y las leyes a su propio antojo... creando malestar, indefensión y confusión", sostuvo.

"He sido súper responsable y cuidadoso con cada medida de la restricción, pero esto, en mi propio hogar, eso si que no", agregó el artista. "Antes lo he dicho y lo repito hoy: No tenemos ningún miedo (ni los míos ni yo). Aquí estoy listo, si es la cárcel por unas fotos, qué remedio... aquí estoy... La larga fila no cesa... tampoco viene la LUZ".

En los últimos tiempos el gobierno de la Isla ha puesto una mayor vigilancia en las denuncias que los ciudadanos hacen en redes sociales. Recientemente el gobierno de La Habana llamó a la ciudadanía a enfrentar las denuncias que se publican en las redes.

Hace unos días el coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Guantánamo, Bartolo Cantillo Romero, fue multado con 3000 pesos por presuntamente "violar" el Decreto Ley 370, a raíz de sus publicaciones en redes sociales.