Ley Azote: multan con 3000 pesos a coordinador de UNPACU en Guantánamo que había sido golpeado

El coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Guantánamo, Bartolo Cantillo Romero, fue multado con 3000 pesos (unos $120 dólares) por presuntamente "violar" el Decreto Ley 370, a través del cual el régimen cubano sanciona a las personas de la isla por sus publicaciones en redes sociales.

El activista denunció en su página de Facebook que fue citado a la Unidad de Instrucción Policial de Guantánamo, donde lo recibieron el oficial de la Seguridad del Estado Víctor Víctor, la oficial de grado Mayor Diosnori y un inspector de telecomunicaciones.

"Durante el interrogatorio me hicieron las amenazas de siempre, pero con la agravante de que fui multado por el Decreto Ley 370 (también conocido como Ley Azote), por las publicaciones que hago en mis redes sociales", explicó el también expreso político.

uBartolo Cantillo, coordinador de Unpacu en Guantánamo. Facebook

Entre otras amenazas recibidas en la Unidad, ubicada en el Kilómetro 1 y medio, carretera El Salvador, en ese territorio del oriente cubano, Cantillo Romero fue amenazado con ser llevado a prisión por varios años.

Al activista, quien ya estuvo preso un año, le dijeron que "ahora no iba a ser como la otra vez que me habían echado un año, que ahora serían varios años y que me iban a pasar cosas muy malas, y que además me mandarían para otra prisión bien lejos para poner a pasar trabajo a mi esposa, la dama de Blanco y activista de UNPACU Celina Osoria Claro".

"También me dijeron que el salía de la prisión y volvía era porque, o bien dejó a un marido o un homosexual en la prisión", dijo el activista, quien luego de esas amenazas le entregaron una carta de advertencia por "publicar y difamar" en la redes sociales "la mala gestión del gobierno para salir de la grave crisis que atraviesa la nación cubana", apuntó.

Al final del interrogatorio se presentaron ante Cantillo Romero dos inspectores de telecomunicaciones que le "enseñaron un sin número de publicaciones mías y otras que no eran mías con mi perfil, pero todas decían la verdad sobre la situación que está viviendo el pueblo cubano".

"Este inspector de la dictadura comunista me dijo que esas publicaciones violaban la normas de su empresa y que por los tanto tenía que ponerme una multa por la Ley 370. En conclusión, por publicar la realidad que está viviendo el pueblo cubano me puso una multa de 3 000 CUP por la infame Ley de Azote o 370", aseguró.

En declaraciones al portal Cubanet, el activista dijo que acudió a la citación el viernes con dolores en todo el cuerpo, especialmente en el brazo izquierdo y la rodilla derecha, resultado de una golpiza que hace 13 días le propinaron agentes del Ministerio del Interior (MININT) cuando intentaba recibir una ayuda monetaria que la UNPACU le había enviado para comprar productos de primera necesidad, previo a la llegada de la tormenta Laura.

De acuerdo con un recuento de ese medio independiente, el activista guantanamero es el séptimo miembro de UNPACU en ser multado bajo la llamada Ley Azote (DL-370), que en su artículo 68 (inciso i) afirma que podrán ser sancionadas aquellas personas que publique en redes sociales o espacios digitales en general, información contraria a los fines del Estado (cubano), de la sociedad, la moral pública, etcétera.

Al respecto, el coordinador de UNPACU también denunció el viernes que dos oficiales citaron a la Unidad Policial del Parque 24 al activista de ese movimiento Rolando Mesa Benítez.

Allí lo acusaron de distribuir "octavillas en los alrededores de la unidad campamento más conocida como Plan Confianza, con consignas antigubernamentales y en contra del mayor Pauside, jefe de la mencionada unidad", explicó.

"El activista Rolando mesa Benítez está citado para mañana nuevamente y es muy probable que lo revoquen porque él se encuentra en libertad condicional, pero él dices que si lo revocan porque a ellos les da la gana realizará una huelga de hambre por tiempo indefinido", subrayó.

Ante la escalada represiva del régimen cubano contra los activistas opositores, varias organizaciones internacionales como Penn Club y la Unión Europea se han pronunciado contra la Ley Azote y la falta de libertades en la isla.