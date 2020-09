Roberto San Martín: "Soy y seré siempre cubano"

El actor cubano Roberto San Martín puso punto en boca a quienes lo tildan de excubano por su fuerte postura contra el régimen político de la isla y aseguró que "soy y seré siempre cubano".

"Porque nunca he dejado de necesitar el sonido del mar. Porque siempre añoro el batido de mamey, porque nací en el Cerro y sé que tengo la llave aunque no sé qué puerta abrir. Porque nací en Cuba. Soy y seré siempre cubano", escribió el actor.

San Martín acompañó su mensaje con una foto en la que aparece luciendo una camiseta negra con la leyenda Forever Cuban (Siempre cubano).

Tanto Roberto San Martín como su madre, la reconocida actriz Susana Pérez, han recibido críticas por expresarse libremente en contra de las atrocidades del Gobierno cubano y por querer, en sus propias palabras, que los cubanos de la isla despierten.

"Yo los estoy alertando de que despierten porque salir de Cuba para mí fue abrir los ojos y comprender una serie de cosas que allí no las puedes comprender. Es tanta la propaganda, la mentira y el adoctrinamiento que no lo puedes comprender, tienes que alejarte y el mundo no se acaba en el muro del malecón, el mundo comienza en el muro del malecón", afirmó durante una entrevista en junio.

Como es habitual, los artistas se han convertido en víctimas de la máquina de ofensas y demoledora de reputaciones que es la prensa oficialista cubana, que intenta desprestigiar y destruir a quien piense y se exprese contrario al régimen.