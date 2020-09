La espectacular figura de Mireddys González: Así luce la esposa de Daddy Yankee tras perder más de 20 libras

Como uno de los matrimonios más sólidos y unidos del mundo de la música, Daddy Yankee y Mireddys Gozález afrontaron durante la cuarentena un nuevo reto juntos: quitarse esos kilos de más cambiando sus hábitos por unos más saludables.

Aprovechando esos meses de aislamiento social, el matrimonio decidió ponerse manos a la obra y a base de esfuerzo, trabajo y dedicación llevaron a cabo un plan de pérdida de peso cuyos resultados ya habíamos visto en Daddy Yankee, quien consiguió adelgazar 25 libras.

"El sacrificio es duro pero al final se van viendo los resultados. Menos 25 libras", anunció a finales de julio el Big Boss con un vídeo en el que le veíamos visiblemente más fit. En tanto, su esposa compartió con sus fans que ella había perdido 23 libras en un lapso de tiempo de seis meses.

"A todas las chicas que me han preguntado cómo he bajado tanto de peso, aquí les digo lo que a mí me ha funcionado. Recuerden que todos los cuerpos son diferentes, yo hago las rutinas que me envía online mi entrenadora. Esto lo combino con cinco comidas (cada tres horas) que están por porciones pequeñas", explicó La Jefa -apodo por el que se conoce a la pareja del cantante- en sus stories de Instagram.

Estos cambios en sus hábitos lograron un gran cambio que se ha visto reflejado en su figura, la misma que este viernes hemos podido ver con nuestros propios después de que compartiese una foto de su cuerpo entero y con ropa de gimnasio.

El entrenamiento riguroso y el cambio de alimentación han sido la clave para que el matrimonio haya logrado sus objetivos de llevar una vida más saludable y lograr una notable bajada de peso.

"Más respeto y admiración, no por el cuerpazo, sino por la perseverancia", "Qué bella y flaquita", "Te ves espectacular" o "¡Wooow qué delgada estaaa! Se sincronizaron y ambos están súper delgados", son algunos de los comentarios que se leen en el tablón del nuevo post de la puertorriqueña.

Sobre su nueva alimentación, un mes atrás Mireddys aseguró que dejó los refrescos y solo bebe agua. "Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad", se sinceró.

Captura Mireddys

"Querer es poder. Recuerden que todo resultado toma tiempo, me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan diario", confesó entonces la mujer del intérprete de La Gasolina.

Sin duda, es de aplaudir la fuerza de voluntad y el sacrificio del matrimonio, que a finales del año pasado lucían así en la fiesta que celebraron por Año Nuevo. Desde luego, el cambio físico que han vivido ambos gracias a su esfuerzo es más que evidente.

