Fallece Enrique Benítez Mora, autor de grandes éxitos de Benny Moré

El reconocido músico cubano Enrique Benítez Mora, "El Conde Negro", falleció en la tarde de este jueves en La Habana, a consecuencia de un infarto, según informó el Instituto Cubano de la Música a través de las redes sociales.



Benítez Mora nació el 15 de julio de 1916 en Lajas, Cienfuegos y fue primo y compadre del gran Benny Moré. Vivía en la barriada habanera de La Lisa.



Formó parte fundamental de la orquesta del Bárbaro del Ritmo, en la cual se le bautizara hace más de 60 años con el sobrenombre que lo hizo famoso a nivel mundial.

Así recordó aquel hito de la música cubana en entrevista para el diario Juventud Rebelde, de agosto del 2009:

"Íbamos para Santiago de Cuba, a los carnavales de 1953, llegamos aquí y dormimos esa noche. Al otro día seguimos rumbo a Oriente, pero cuando salimos de Camagüey él me comentó que estaba cansado de que lo estuvieran explotando; me explicó cómo se habían aprovechado de él en el central Preston y en Santa Cruz del Norte. Yo le dije que eso le pasaba porque a él le daba la gana: con su renombre podía hacerse de su propio grupo. Así fue como organizó todo y echó a rodar la Banda Gigante".

"Ensayamos una sola jornada", recordaba. "Bartolo nos citó para que estuviéramos al día siguiente en el mismo lugar, pero Celestino Suárez le dijo al compadre que a nosotros no nos hacía falta ensayar, que fuéramos así mismo, y él le respondió que nosotros no teníamos ni ropa. Entonces Benny nos indicó que fuéramos con pantalón oscuro y guayabera blanca para la CMQ, y allí debutamos".

Benítez Mora tenía el orgullo de ser, además, la persona que enseñó al Benny a tocar guitarra en el Conjunto Vertientino, de la ciudad de Vertientes, en Camagüey.



Fue el creador de temas antológicos que han quedado en la memoria del bailador cubano como "Vertientes, Camagüey, Florida y Morón"; "Castellano, qué bueno baila usted", y "El cañonero", entre otros.

"El Conde..." compuso también la canción que dio origen a su apodo, y que según propia confesión provocó el fin de su matrimonio: "Una de mis ex esposas, madre de seis de mis hijos, que un día se puso brava conmigo y me vociferó: 'Conde Negro, ¡un condenado es lo que eres...!'. En ese mismo momento se me ocurrió la idea de componerme un tema. Cuando Bartolo grabó el número y ella lo escuchó, dejé de tener mujer. Me dejó solo con los seis muchachos..."



Fue merecedor de la Distinción por la Cultura Nacional y la Medalla "Raúl Gómez García", entre otros reconocimientos oficiales.

En las redes sociales los cubanos transmitieron sus condolencias y recordaron su legado imborrable.

"Ya estás con Benny y el resto de su tribu armándola en grande alla arriba. Ya sé que la música no parará nunca y que seguiras en el coro junto al Bárbaro del Ritmo. Qué manera de cantar, eh, Conde??!!! Qué manera de vivir!!", escribió la musicóloga Rosa Marquetti: