Grupos anticoleros ponen en La Habana más de 2 mil multas y llevan a juicio a casi 5 mil personas en sólo un mes

Los grupos anticoleros están haciendo el agosto en La Habana. Sólo en el primer mes han puesto más de 2 mil multas y han llevado a juicio a casi 5 mil personas en la capital, según los datos difundidos por el portal estatal Cubadebate.

En total, en el primer mes de actuación han sido multadas por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 2 mil 334 personas. Han tenido más suerte los 2 mil 604 ciudadanos que han sido advertidos; los 83 apercibidos y los 145 que han recibido un trato "profiláctico", además de otros motivos sin precisar (6). Aunque el diario afín al gobernante Partido Comunista no hace alusión a la cuantía de las multas, a los coleros, en otras zonas del país como Guantánamo les han caído sanciones de entre 200 y 3 mil pesos cubanos.

Haciendo un cálculo a la baja y suponiendo que las 2 mil 334 multas interpuestas en un mes fueran de 200 pesos, el Gobierno de La Habana podría recaudar 466 800 CUP, equivalentes al sueldo íntegro de 531 habaneros, que ganan de media al mes 879 pesos cubanos.

Respecto a los juicios, en sólo 30 días los grupos anticoleros han abierto procesos judiciales a 4 mil 748 personas en La Habana. El portal oficialista no aclara las causas por las que han desembocado en juicios 3 mil 194 casos. Sólo precisa que hay 372 ciudadanos acusados de actividad económica ilícita; 92 por acaparamiento; 12 por especulación; 9 por tráfico de moneda; 248 por receptación, 59 por atentado y 762 por desobediencia.

El Gobierno de La Habana reconoce que la capital del país han activado 540 brigadas anticoleros, compuestas por 4 mil 520 miembros de la Policía, el Ejército, cuadros del Partido Comunista de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, entre otras organizaciones afines al PCC.

La mayoría de esos grupos anticoleros de La Habana (524 de 540) controlan las colas en tiendas de Caribe, Cimex y Caracol. Pero también se ocupan de vigilar farmacias, comercios y locales de gastronomía.

Cómo lo ven los ciudadanos

Una cosa es lo que dice Cubadebate sobre los grupos anticoleros y otra muy distinta la que piensan ciudadanos de a pie. Un lector de CiberCuba que prefiere no identificarse, se ha puesto en contacto con nuestro diario para denunciar que sobre el tema de las tiendas "hay más tela para cortar que las sábanas que cuelgan en La Habana Vieja".

Según relata, este jueves 10 de septiembre salió en busca de café en los establecimientos MLC, en los que sólo se pueden adquirir productos si se paga en dólares y con tarjeta magnética. Con lo que vio, dice que le da para escribir un libro con final amargo porque no pudo comprar lo que buscaba.

"Pese al supuesto cierre de la ciudad, pese a que (el dólar) es la moneda que todos dicen no tener y pese al tremendo aguacero que caía en toda la capital, las colas en todas las tiendas superaban en número a las concentraciones en la Plaza (de la Revolución) por el 1ro de mayo".

En su opinión, si alguien quiere comprobar lo que es sentirse humillado, debe visitar la tienda de Boyeros y Camagüey. "Ahí existe una manipulación en la cola a favor de lo mal hecho y por desgracia para las personas decentes, los policías están al frente de todo y se aprovechan de su uniforme y sus extremismos para hacerse con todos los beneficios".

Cuenta este lector que la cola del mercado se encuentra ubicada a más de 300 metros de la tienda "para que nadie vea cómo llegan los de la 'guara' y no hacen la cola. Con sólo preguntarle al policía el porqué de esta situación que, a pesar de la distancia todos los allí presentes podíamos observar, fuimos maltratados e intimidados con que si seguíamos hablando de ese tema seríamos multados y conducidos a la unidad de la PNR por falta de respeto a la autoridad".

"Creo que es hora de tomar decisiones y de que el pueblo se una para acabar con este tipo de hechos y violaciones sobre nuestros derechos como cubanos. La Policía debe representar a los ciudadanos y darles tranquilidad en vez de reprimir y abusar de sus derechos y prioridades. Es una falta de respeto lo que en esa tienda se vive. Espero algún día, no muy lejano, que el pueblo cubano pueda vivir en paz, sin acoso policial, sin abusos y con buen funcionamiento de las entidades y sin mentiras", señala en varios mensajes enviados a CiberCuba.

En la misma línea plantea su denuncia una vecina del Cotorro que ya no sabe adónde acudir para que se tomen medidas con las brigadas anticoleros. "Fui al Gobierno del municipio y me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que eso era directo con la Policía y los LCC (Lucha contra los Coleros)", cuenta por WhastApp a este periódico.

Según explica, en las tres tiendas del centro del Cotorro tanto los agentes de la PNR como los de LCC organizan las colas, montándolas a dos o tres cuadras de la puerta de los establecimientos, "en calles contrarias a la entrada principal".

"Mientras menos se vea para la entrada de la tienda mejor, para ellos poder colar a la gente. Y si uno le pregunta dicen que así está establecido y yo quiero saber: ¿establecido dónde y por quién? Porque a mí me parece una falta de respeto hacer colas durante horas y que cuando llega el momento de comprar el producto se haya acabado porque los mismos que deberían velar por que todo marche en orden son los más corruptos, que cuelan a las personas, les dejan llevar más de lo que está establecido o sacan productos por la puerta de atrás. Todo es un descaro y una falta de respeto", concluye.

Desde el municipio holguinero de Urbano Noris, otra lectora de CiberCuba nos hace llegar la foto que acompaña en esta noticia. Se trata de una cola de 800 personas en la tienda que está en la Avenida 29 del municipio, frente al Parque de las Madres. Sacaron paquetes de pollo y se montó una aglomeración como no se veía en tiempos.

"Hace 15 días, la Policía no permitía esto y multaba, pero hoy (por este jueves 10 de septiembre) no pudieron con este inmenso pueblo. Si nos ponen banderas en las mano, te aseguro que había más gente que en un desfile del 1ro de mayo. Dicen que la gente se contagia de coronavirus en fiestas y no es cierto, es en las colas. Pero si no nos morimos de la pandemia, morimos de necesidad. Que se dejen ya de adornar lo que nunca ha llevado lazo", concluyó.