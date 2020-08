Más de los desorbitados precios de las tiendas en MLC de Cuba

Los desorbitados precios de los productos en las tiendas en Moneda Libre Convertible (MLC) en Cuba siguen causando asombro e indignación en muchísimas personas.

Una fuente envió a CiberCuba varias fotos de las estanterías de una tienda Panamericana en la Isla, donde los productos cuestan hasta el triple del valor que normalmente tienen en cualquier lugar del mundo.

Por ejemplo, un pomo de protector solar marca Nivea en las cadenas estadounidenses Walmart tienen un valor de poco más de 14 dólares, por tanto, Cuba vende estos productos al doble de su precio en cualquier mercado.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

Como puede verse en las imágenes, un pomo de protector solar para niños en una de esas tiendas 28. 45 dólares, el equivalente a 711.25 pesos cubanos, en un país donde el salario medio ronda los 40 dólares mensuales.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

Asimismo, un pomo de bronceador o de protector solar para adultos cuesta 25 y 32.95 dólares respectivamente.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

Esos son los casos de los productos de belleza o higiene, que tienen precios exuberantes, pero los de la comida no se quedan atrás en este caso.

Así, podemos ver que un paquete con carne de pavo tiene un valor de 71.25 dólares.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

En otra de las imágenes captadas se puede ver una pierna ahumada por el precio de 224 dólares.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

Por otra parte, la llamada tinta de sepia o tinta de calamar se está ofertando en está ofertando en la tienda La Puntilla de La Habana por un valor de 10.50 dólares un pequeño frasco.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

En el tablero de ofertas de la tienda se ve incluso una serie de productos que aparentemente no habían en la Isla, y que son prácticamente inaccesibles para el cubano de a pie.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

Así, se están ofertando el filete de carne de res por 23.80 dólares el kg; la riñonada de res a 15.50 dólares el kg; el chorizo marca Montero Bravo por 9.00 dólares el kg o el lomo ahumado por 17.75 dólares el kg.

Altos precios en Cuba / CiberCuba

En otras ocasiones CiberCuba ha denunciado los altos precios de las nuevas 72 tiendas que el gobierno ha abierto para la recaudación de divisas, y las cuales tienen muchos productos por un elevado precio y en una moneda que las mayoría de las personas no posee.

Muy criticada en las redes sociales fue la foto de un pomo de espárragos blancos de Tudela en 68 dólares, otro de pepinillos encurtidos en $10,65, asó como carnes y embutidos diversos, leche en polvo, aceite, mostaza y ketchup.

También ha sido blanco de críticas el precio del queso gouda a 8.10 el kilo -que se vende por piezas enteras que rebasan los 3 kilogramos- o un pomo grande de aceitunas aliñadas a 8.30.

No pocos con los cubanos que se han pronunciado ante las nuevas medidas económicas, como es el caso del humorista cubano Ulises Toirac.

"Estamos rectificando desde que nací casi. Y el final no se ve, porque nunca se termina de rectificar", dijo. "Se puede entender que haciendo un gigantesco esfuerzo el país importe "productos de gama alta" para la venta interna en dólares (de qué mercado sale, ya ni me interesa, pongamos que es de vida o muerte capturar divisa dura dentro o fuera, y esta es una vía.... aunque desde el punto de vista económico tiene más problemas introducir una nueva moneda con poder adquisitivo en el mercado interno) pero si hay una cosa en la que se debe tener un especialísimo cuidado es en cultivar la confianza. En no meter la pata por el camino. Porque el camino si se queda en esto de las tiendas, no resuelve el problema aún, y los siguientes pasos requieren (de nuevo) la confianza", agregó.