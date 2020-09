Jorge Jr.: “Si tengo que pagar por algo que no hice, considérenme otro más en contra de esto”

El reguetonero cubano Jorge Hernández Carvajal, conocido en el mundo artístico como Jorge Junior, arremetió este sábado contra algunos periodistas oficialistas y contra las instituciones culturales por lo que considera una injusticia.

En una transmisión en directo en su muro de Facebook, el director de la agrupación Los 4 reveló que le han puesto una multa de 3 000 pesos por una supuesta fiesta celebrada en su casa el pasado viernes, algo que él niega rotundamente.

“Aquí vino un funcionario de salud pública con la policía –mis respetos para ese funcionario, se comportó como un hombre– y me dijo: ‘Jorgito, a la hora de reclamar voy contigo y voy a decir la verdad: aquí no hay ninguna fiesta. Pero tengo que ponerte la multa porque la orden fue de arriba’”, relató el cantante.

Jorge Junior se dirigió a la periodista oficialista que en sus redes sociales lo tildó de irresponsable por la festividad en su vivienda, y la acusó de hablar sin saber.

“Ustedes son los culpables de que mucha gente estén como estén, porque a ustedes les creen la cantidad de mentiras que les mandan a decir”, subrayó, refiriéndose también a muchos otros periodistas.

El reguetonero subrayó que lo que le molesta de este asunto no es el dinero que tendría que pagar, sino el hecho de que alguien “salga por allá con un escrito” y todo el mundo le crea, y sobre todo, que después de él haber hablado con el Instituto Cubano de la Música (ICM) y decirle sus razones, al día siguiente el organismo publique una disculpa por “por las irresponsabilidades de Jorgito”.

“La directora del Instituto y el presidente de Artex, con la directora de mi empresa, Matilde, me llamaron y me empezaron a cuestionar por la supuesta fiesta. Yo les expliqué que no era una fiesta, les enseñé los videos, las fotografías del video y llegamos a un acuerdo de que no era tal fiesta”, apuntó.

“Hoy me despierto y veo un escrito del Instituto diciendo que pide disculpas por las irresponsabilidades de Jorge Hernández. Y lo que se habló ayer en esa reunión con la directiva de la música fue en vano, es decir, no creyeron lo que les dije”, cuestionó.

El cantante afirmó que se siente muy decepcionado y aseguró que no pagará la sanción porque él no hizo nada indebido.

“Voy a dar 48 horas o 72 horas a mi empresa, al Instituto de la Música, para que ellos reclamen esta multa, yo no voy a reclamar nada, para que justifiquen esto a nivel de ellos, porque todos los ministros se llevan”, recalcó.

“Si yo tengo que pagar algo que no hice, a partir de ese momento considérenme otro más en contra de esta p... Considérenme un tipo que va en contra de la corriente. Esos ‘4’ que ustedes conocían se van a convertir en algo negativo que va a empezar a hablar cosas ya”, añadió.

A continuación se refirió a hechos que en su opinión sí constituyen irresponsabilidades y provocan contagios de coronavirus en el país.

“¿Me van a poner la multa a mí? Yo soy un irresponsable, yo soy el responsable de todas esas colas que están en las calles que le dan la vuelta a la manzana, yo fui el responsable de dejar entrar un barco lleno de enfermos al país en medio de la pandemia… Qué irresponsabilidad la mía, asere”, ironizó.

“Yo soy el irresponsable de que haya oficiales que tengan amiguitos y esos amiguitos incumplan las leyes; a esa gente no les ponen multa. Entonces la multa mía debe ser de 12 mil pesos, porque yo soy el causante de todo. Lo quieren coger a uno de conejillo de indias”, recalcó.

El viernes el ICM emitió una nota de disculpas por lo que consideró una irresponsabilidad de Jorge Junior, quien “publicó en su muro de Facebook el video de una actividad festiva celebrada en su vivienda en horario nocturno”, un hecho “que vulnera lo establecido para enfrentar la situación epidemiológica de la capital y que contrasta con la ética, disciplina y compromiso” mostrados por los artistas del país.

El organismo se disculpó con “los profesionales de la salud y demás compatriotas que día a día trabajan en el enfrentamiento a esta enfermedad, y reafirma su respaldo a las medidas sanitarias adoptadas en favor de la seguridad y la vida de nuestro pueblo”, expresó la publicación.

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa, fue una de las que salió en defensa de su colega y amigo ante la crítica de la periodista.

“Los cubanos se siguen matando todos los días en la cola, se fajan como perros todos los días del mundo. Todo esto porque decidimos no cerrar a tiempo el país, pero ahora mismo tenemos que cogerla con cualquier exponente, vamos a cogerla con la del pelo verde, la Diosa y con Jorge Junior, porque hay que cogerla con alguien y aprovechamos que La Diosa es una vulgar y cuando ella hable nadie le creerá y la ofenderán en las redes sociales”, declaró Dianelis en su muro de Facebook.

