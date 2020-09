Yomil aclara por qué paró de pedir justicia para El Dany

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo Puentes acudió a su cuenta de Instagram para aclarar por qué ha parado de pedir justicia por la repentina muerte en el hospital Calixto García de su compañero musical Daniel Muñoz, El Dany, lo cual ha generado dudas y especulaciones en las últimas semanas.

"¿Por qué razón no me han visto más en las redes pidiendo justicia? Es por su madre Iliana, a quien respeto y le tengo un cariño inmenso desde hace muchos años. Ella me llamó personalmente para pedirme que parara, que por favor ya no pidiera más nada por su hijo. por eso es que yo tomé esta decisión y me retiré un poco", explicó Yomil.

"Yo con mi hermano ya he quedado bien y voy a seguir quedando bien y su legado lo voy a tener bien presente, pero existe una familia a la cual yo tengo que respetar. En este caso, una mamá que dice que no y no me puedo ir por encima de su mamá", destacó.

El reguetonero señaló que la viuda de El Dany, Iraisel, no quedó conforme con la versión oficial que dieron las autoridades y la prensa sobre la muerte del artista y, a pesar de que ya nada les va a devolver a su ser querido, tanto ella como Yomil quieren que se aclare todo lo sucedido y se tomen las medidas pertinentes.

Juntos escribieron una carta al Ministerio de Salud explicando la realidad de lo que sucedió esa noche y por qué razón ellos están pidiendo que se haga justicia.

"Nosotros no queremos que la cojan con el Calixto García completo, pero los doctores que lo atendieron no tomaron su caso en serio y mañana pueden seguir haciendo las cosas mal y se pierden vidas inocentes", dijo Yomil.

Otro tema que el reguetonero consideró importante aclarar es el hecho de que varias personas, "principalmente los haters", lo acusan de estarse beneficiando artísticamente con la muerte de El Dany.

"Daniel no es un cualquiera ni la amistad de nosotros era una amistad cualquiera. Daniel no era mi compañero de trabajo, Daniel era mi hermano, mi mejor amigo", sostuvo.

"Si yo decidí sacar el disco el 26 de agosto es porque cumplíamos cinco años y porque ese era su sueño y como es lógico quise cumplirlo. Saqué las fuerzas para hacer el trabajo bien como él lo hubiera querido", contó Yomil.

El reguetonero también aclaró que entre él y El Dany nunca hubo problemas ni discrepancias por el dinero, un asunto que afecta a la mayoría de los artistas que trabajan juntos.

"Yomil en la tierra y El Dany en el cielo, aquí no ha cambiado nada. Esto es Yomil y El Dany por siempre y Daniel siempre va a tener lo que le corresponde, así que dejen de meter cizaña", pidió el artista.

"Daniel se fue tranquilo porque sabe que dejó a su familia en las mejores manos", subrayó.

