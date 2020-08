Yomil a Chacal sobre muerte de El Dany: "Le subió la presión y nadie pasó a monitorearlo"

Durante una conversación telefónica poco antes del estreno del álbum Los Champions, Yomil aseguró a El Chacal que El Dany se podía haber salvado, porque no le dieron los cuidados que necesitaba.

El reguetonero de 26 años reveló que El Dany había estado diciendo que se sentía mal y que tenía dolores y aun así no lo fueron a monitorear durante la madrugada. Además, resaltó que su fuerte subida de presión fue producto de los medicamentos que le dieron en el hospital y que, de haberle dado algo para controlarla, El Dany estaría vivo.

"Lo que más mal a mí me tiene es que se podía haber salvado. Él mismo se quejó, él alertó a la doctora, le dijo que le dolía el pecho, y de 4 a 8 de la mañana nadie pasó por ahí. Ese es el empin*** que nosotros tenemos, que nadie pasó a monitorearlo, que nadie le tomó la presión, que nadie le dio un captopril para bajarle la presión", contó Yomil.

"Se podía haber salvado", aseguró el reguetonero. "Entonces que digan que fue muerte súbita o que tenía un problema cardiovascular, no, no me da la gana, eso está mal y yo en memoria de él no voy a parar", subrayó.

El Dany falleció el 18 de julio en el Hospital Calixto García de La Habana, en el cual llevaba una semana ingresado por un dolor en las piernas. Al día siguiente de su fallecimiento, Yomil aseguró que lo que había ocurrido con el artista había sido una negligencia médica.

Poco después la prensa oficialista señaló una afección respiratoria aguda como la causa de muerte. Ante la petición de la familia, el Ministerio de Salud Pública comenzó una investigación, pero Yomil calificó de "grave falta de respeto" el primer dictamen y aseguró que no descansaría hasta que se hiciera justicia por El Dany.

En estos momentos, la familia está esperando el segundo dictamen por los canales oficiales, pero Yomil señaló que todos estaban muy claros de qué fue los que pasó con el artista.

En una entrevista que ofreció el artista a Alexis Valdés a propósito del lanzamiento del disco Los Champions, un proyecto concebido por El Dany que une a una treintena de reguetoneros cubanos por primera vez, Yomil aseguró que El Dany se hubiera salvado en otro hospital y aprovechó para desmentir a quienes los acusan de tener relaciones con el gobierno.

"Hubiera tenido atención de primera línea, constantemente, monitoreo cada 30 minutos, que fue lo que no pasó con él, entonces que no mezclen más las cosas", puntualizó Yomil.