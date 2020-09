Florida reporta 1736 nuevos casos de coronavirus y 34 muertes

Las autoridades sanitarias de Florida han comprobado un descenso en el número de casos confirmados de Covid19. En el plazo de una semana la tasa de contagios ha bajado de 5.0 %. al 5,6 %.

El número de nuevos contagios es el más bajo que ha registrado el estado desde junio pasado, después de reportarse 2. 423 casos adicionales el domingo y luego de varios días de estar por encima de las 3. 000 infecciones.

Sin embargo, ayer lunes, las autoridades sanitarias del estado reportaron 1. 736 nuevos contagiados por la enfermedad. Con los casos de ayer, el total de contagiados desde que en marzo se inició la pandemia asciende a 665,730 personas.

Por su parte, el número de fallecidos en Florida ayer fue de 34, lo cual eleva el total de fallecimientos a 12. 642. Los datos del Departamento de Salud de Florida, indican que esta cifra ascendió en 8 decesos en relación con el día anterior. El número es esperanzador si se compara con los más de 200 fallecidos diarios durante el pico de julio / agosto.

No obstante, esto no significa necesariamente que todos los contagios y fallecimientos hayan ocurrido en las últimas 24 horas. En Florida, las muertes anunciadas en un día determinado podrían ser de varios días antes, ya que la información estatal no incluye la fecha exacta de la muerte.

El reporte oficial del Departamento de Salud indica que actualmente hay 2.627 personas hospitalizadas con Covid19 en todo el estado. En sus datos más recientes, el Departamento informa que se han realizado 57.335 tests de en un día, comprobándose un 4,26 % de positividad.

El dato es bueno si se compara con el acumulado desde que empezó la pandemia. De los casi 5 millones de pruebas hechas desde marzo, el acumulado marca un 13,47 % de positividad. Otro dato positivo es la bajada a 123 pacientes conectados a respiradores.

Estas estadísticas ayudan a las autoridades políticas y científicas para avanzar en las fases de reapertura económica, aunque cada paso debe estar respaldado por al menos 14 días consecutivos con una tasa por debajo del 5.0 %.

Miami-Dade y Broward se preparan para pasar este lunes a la Fase 2, con la reapertura de más sitios recreativos, sobre todo al aire libre. Sin embargo, el permiso del gobernador, Ron DeSantis, para reabrir bares y centros nocturnos a un 50 % desde mañana no se hará efectiva como en los 65 condados restantes.

Los alcaldes de Miami-Dade y Broward, Carlos Giménez y Dale Holness, respectivamente, creen que todavía no es el momento.