Florida reporta récord de muertes por coronavirus con 276 en las últimas 24 horas

Florida reportó récord de 276 fallecimientos por la COVID-19 adicionales este martes, según datos del Departamento de Salud. Los casos de coronavirus en el estado ascienden a 542.792 tras informar 5.831 nuevos positivos.

Se trata del número más alto de muertes reportadas en un período de 24 horas. La marca más elevada registrada con anterioridad fue de 257 defunciones y se produjo el 31 de julio.

En esta jornada se informaron en total los resultados de 66.962 pruebas con una tasa de positividad del 10.30%. Es el mayor nivel en seis días, luego de tres días consecutivos en que se ubicó por debajo de 10%.

Miami-Dade es el condado con mayor cantidad de casos, acumula 135.130 y Broward 63.605. Ambos territorios concentran el mayor número de personas infectadas en el estado.

Han muerto en Florida producto de la COVID-19 más de 8.550 residentes. Además, otras 132 personas no residentes en el estado han fallecido en él.

Ron DeSantis, gobernador de la Florida ha fijado una publicación en su perfil de la red social Twitter en que reconoce que la COVID-19 ha sido un desafío importante para todos sus conciudadanos.

Sin embargo, DeSantis se siente 100% seguro de que podrán superarlo e invita a la población a unirse a él en la lucha por este importante esfuerzo: One Goal One Florida.

Su mensaje tiene cientos de comentarios a favor y en contra de su gestión política durante la crisis del coronavirus en Florida.

Ron DeSantis, insistió este lunes en una medida que genera mucha polémica, la reapertura de las escuelas del estado y afirmó que la COVID-19 es menos peligrosa para los niños que la influenza.

"Nada está libre de riesgos en la vida (...) No hay nada que podamos hacer que sea cero. Pero los riesgos son, lo que yo diría, bajos para los estudiantes", expresó durante una visita a la escuela Winthrop College Prep Academy.

DeSantis asegura que para los jóvenes es más riesgoso no asistir a clases presenciales que exponerse al nuevo coronavirus. "Las escuelas no son la fuente de la pandemia. A menos que me demuestren que esto no es correcto, es un tema de política pública", aseguró el gobernador.