J Balvin se sincera sobre su lucha contra depresión: "Pensé que me estaba volviendo loco"

Es uno de los artistas latinos más reconocidos del mundo entero, sin embargo, la vida personal de J Balvin no siempre ha sido color de rosa y en los últimos años ha sufrido varios episodios de ansiedad y depresión. Una batalla interna que el colombiano quiso hacer pública para dar visibilidad a las enfermedades mentales y ayudar a las personas que puedan estar pasando una situación similar.

Por ello, cada cierto tiempo habla sobre la importancia de tratarse y buscar ayuda profesional y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), el famoso cantante volvió a hablar acerca de este tema durante una entrevista con el locutor Enrique Santos, donde contó su experiencia personal.

"Iba en contra de cualquier ayuda psiquiátrica porque decía que era para locos. Fue a lo último a lo que acudí aunque debería haber sido lo primero. Tenía como un tabú. Pero hay que tener la humildad para reconocer que necesitas ayuda y que el cerebro es un órgano como cualquier otro", comentó el intérprete de Mi Gente al hablar de la ayuda psicológica.

Por su carrera y estilo de vida, el reguetonero tuvo que escuchar comentarios que hacían de menos su enfermedad por el éxito que cosecha. "Me decían 'Tú tienes todo y estás deprimido'. Yo creo que nadie bajo su voluntad quiere estar pasándola mal", comentó.

A pesar de los malos momentos que vivió, después de acudir al psiquiatra notó grandes mejorías, se comenzó a medicar y lo sigue haciendo hasta día de hoy.

"Llega un momento de la depresión que llegas a despersonalización. Te sientes fuera del cuerpo, y no sabía que era eso. Pensé que me estaba volviendo loco. Cuando tomé la decisión de ir al psiquiatra y tomar medicamentos, los síntomas fueron disminuyendo. La última fue hace 4 meses, pero no me da mucho", contó. Gracias a todo esto, ahora lo puede prevenir y es plenamente consciente, aunque no puede hablar de control. "A veces estoy súper alerta porque no quieres que vuelva a pasar", añadió.

Además, advirtió que no se puede confundir la tristeza con depresión. "La depresión va más allá. Es estar viviendo y sintiendo que la vida no tiene sentido y no sabes por qué. Llegué a estar en eso cien por cien. Yo no sabía que era una depresión"

Este duro relato lo finalizó comentando que hablar sobre los problemas mentales que sufren los artistas, los humaniza. "El cuento de 'Somos perfectos' no me lo creo. No quiero que la juventud no endiose porque no somos dioses y no estamos por encima del bien ni del mal. Contando esto salvamos muchas vidas".

