Salud Pública multa a Jorge Junior con 2000 pesos por "dificultar el cumplimiento de las medidas sanitarias"

La Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana multó con dos mil pesos al reguetonero cubano Jorge Jr. (Los Cuatro) por "dificultar el cumplimiento de las medidas sanitarias", con lo cual deroga la primera sanción impuesta y reconoce el error de uno de sus funcionarios.

"Hubo un error condicionado por la inobservancia de lo establecido en la norma jurídica, aplicándose otro inciso del decreto que no correspondía con la infracción cometida, derogándose la multa impuesta y aplicándose la correspondiente a la violación", explicó la entidad gubernamental a través de un comunicado que publicó el sitio oficialista Cubadebate.

La nota informativa agregó que una comisión investigó los detalles de lo sucedido tras una queja del reguetonero cubano y así revisar el procedimiento llevado a cabo.

Por tal motivo, le aplicaron una nueva sanción a partir de lo que establece el Artículo 2.1.1 del Decreto 14/2020 en vigor desde el 1 de septiembre en la capital cubana.

Por la supuesta infracción de dificultar "en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente", Jorge Hernández Carvajal deberá para una multa de dos mil pesos, según las autoridades sanitarias.

Teniendo en cuenta que la primera sanción no fue aplicada correctamente la DPS amonestó al funcionario que incurrió en la falta, explicaron.

Al momento de redactar esta nota Jorge Jr. no ha emitido ninguna declaración respecto al anuncio oficial ni ha respondido los mensajes de CiberCuba.

La nota de la DPS de La Habana no especifica cuál fue primera contravención que se le quiso imputar al director del grupo Los Cuatro y con la cual este no estuvo de acuerdo, aunque el músico había declarado que debía pagar 3 mil pesos, lo que corresponde solo con tres incisos del Decreto en cuestión.

El primero de ellos sanciona con esa cantidad de dinero a los jefes de centros de trabajo o estudio que incumplan las normas sanitarias vigentes, tanto en las áreas exteriores como interiores, a quienes no habiliten en las entidades estatales, formas de gestión no estatal y otras instituciones, los pasos podálicos y soluciones de agua clorada o alcohólica; y por último a quien circule con el vehículo sin la autorización de “Vía Libre” o sin el sello de excepcionalidad, en el horario restringido, de 7.00 pm a 05.00 am.

Sin embargo, en el mismo video donde intentó poner en contexto lo sucedido explicó que todo se trataría por una supuesta fiesta que se hizo en su casa tras la grabación de un video clip.

“La directora del Instituto (Cubano de la Música) y el presidente de Artex, con la directora de mi empresa, Matilde, me llamaron y me empezaron a cuestionar por la supuesta fiesta. Yo les expliqué que no era una fiesta, les enseñé los videos, las fotografías del video y llegamos a un acuerdo de que no era tal fiesta”, apuntó.

Sin embargo, el propio ICM criticó públicamente al reguetonero, a quien tildó además de irresponsable.

"Deploramos la falta de pudor con que sus protagonistas lo divulgaron a través de las redes sociales", dijo el comunicado.

El caso alcanzó resonancia luego que la periodista oficialista Paquita de Armas Fonseca escribiera en su perfil de Facebook que Jorge Jr. era un irresponsable por hacer este tipo de actividades en medio de la crisis sanitaria que vive el país.

"Dentro de su casa usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero si por ese accionar usted contagia a un familiar, un vecino o alguien en la calle debe ser sancionado con todo el peso de la ley", escribió Armas Fonseca.

En defensa del reguetonero salió La Diosa, que le dijo a la periodista cubana que "en Cuba seguimos con el COVID por culpa de que dejaron entrar italianos enfermos porque nos hacía falta el dinero".

Mencionó además las colas interminables que deben hacer los cubanos para comprar alimentos y otros productos de primera necesidad. "Todo esto porque decidimos no cerrar a tiempo el país", señaló la cantante.

A continuación CiberCuba reproduce íntegramente el texto divulgado por la Dirección Provincial de Salud Pública de La habana a través de la prensa oficialista:

La Dirección Provincial de Salud informa que el pasado 12 de septiembre le fue impuesta multa, al ciudadano Jorge Hernández Carvajal, director de la agrupación musical,¨Los 4¨, por violación del Decreto Ley 14 /2020, (“DE LAS INFRACCIONES CONTRA LA HIGIENE COMUNAL Y LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA LA ETAPA DE ENFRENTAMIENTO A LA COVID 19 EN LA PROVINCIA DE LA HABANA”),al realizar actividades en su domicilio donde se demuestra incumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el decreto al que se hace referencia (cuya evidencia se muestra en su muro de Facebook), y ampliamente criticado por nuestro pueblo a través de las redes sociales, respaldando la nota emitida por el Instituto Cubano de la Música.

La Dirección Provincial de Salud y el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, a partir de las declaraciones realizadas por Jorge Junior, poniendo en duda el accionar del funcionario de salud, creó una comisión integrada por especialistas de ambas entidades para revisar el procedimiento establecido para la imposición de multas.

Dicha comisión determinó que hubo un error condicionado por la inobservancia de lo establecido en la norma jurídica, aplicándose otro inciso del decreto que no correspondía con la infracción cometida, derogándose la multa impuesta y aplicándose la correspondiente a la violación.

CAPÍTULO II

DE LAS INFRACCIONES

Artículo 2.1. Contravienen las regulaciones asociadas a la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 y se impondrán las multas y las medidas que para cada caso se establecen al que:

1.Dificulte en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente: 2000 pesos, y la obligación de abstenerse de continuar con dicha conducta.

Por este motivo se realizó el análisis con los funcionarios implicados en correspondencia con la falta cometida consistente en Amonestación.

La Dirección Provincial de Salud y el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana mantendrán la vigilancia al cumplimiento estricto de las medidas sanitarias establecidas para esta etapa de Transmisión Autóctona Limitada a la COVID 19

La Habana, 14 de Septiembre 2020