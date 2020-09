Operativo policial contra coleros en La Habana acaba con 11 detenidos

Un operativo policial realizado en la madrugada de este jueves en las áreas del complejo de tiendas de la cadena TRIMAGEN, situado en el municipio Cerro, en La Habana, concluyó con la detención de 11 personas dedicadas a vender de manera ilegal los turnos para entrar a los establecimientos.

El capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Yosvany Pacheco Iglesias explicó a un periodista de la televisión estatal que los detenidos se dedicaban a guardarle el sitio en la cola a grupos de 10 hasta 20 personas, a las cuales les vendían el turno por cantidades que iban desde un CUC hasta 10 CUC.

“En el operativo fueron detenidos 11 ciudadanos, a dos de ellos se les levantó una denuncia por actividad económica ilícita, a otro por resistencia y ocho fueron multados por el Decreto 14 de 2013”, precisó.

Lo más novedoso del reportaje transmitido por la televisión es que reveló el contenido de un audio, perteneciente a una grabación oculta de un supuesto comprador, en el que se escucha cómo este hace la transacción con el colero.

“Toma el dinero. Mira: cinco, 10 y 12. Ya. Enséñale a la muchacha dónde va”, se oye en el material, que sirvió como prueba para efectuar los arrestos.

Además, se mostró la confesión de dos de los revendedores, a quienes se les ocultó su rostro.

“Los compañeros que fueron se dirigieron a mí, me propusieron que querían unos números y yo se los di. Ya, más nada. Y ellos me pagaron 12 pesos, más nada. Yo sé, lo hice a propósito, concientemente, ya, y está comprobado. No está que no, que es mentira, comprobadito. Ya, yo no tengo que decir más nada”, admitió una mujer.

Otro de los arrestados también dio detalles de su actuación: “Tres de la mañana. Trimagen. Marqué cola, marqué para cinco. Como tengo una multa por el nasobuco, qué hice: recogí el dinero y me fui”, dijo.

Por su parte, el oficial Pacheco Iglesias precisó que otras cuatro personas se dirigieron a su unidad para denunciar que habían sido estafados, porque les cobraron por los turnos para entrar a la tienda.

De acuerdo a la narración del periodista, una vez concluido el operativo policial se organizó la cola y la persona que estaba de primera tenía antes el lugar 40.

Los coleros se han convertido en el más reciente enemigo del régimen cubano, que ha llegado incluso a formar grupos de personas con la única misión de identificarlos e impedirles su actividad.

En su primer mes de creados, estos grupos anticoleros han puesto más de 2 000 multas y han llevado a juicio a casi 5 000 personas en la capital, según datos del portal web estatal Cubadebate.

En total, fueron multadas por la PNR 2 334 ciudadanos, mientras otros 2 604 recibieron advertencias, 83 fueron apercibidos y a 145 se les dio un trato profiláctico. Aunque la publicación no aclaró el monto de las multas, en otras provincias como Guantánamo los coleros y revendedores han tenido que pagar entre 200 y 3 000 pesos.

En cuanto a los procesos judiciales, se informó 3 194 han sido imputados por delitos que incluyen actividad económica ilícita, acaparamiento, especulación, tráfico de moneda, receptación, atentado y desobediencia.

En La Habana se han activado 540 brigadas anticoleros, compuestas por oficiales de la Policía y el Ejército, así como cuadros del Partido y de organizaciones políticas y de masas, quienes controlan y organizan las colas en tiendas, farmacias, comercios y locales de gastronomía.

La iniciativa no se desarrolla solo en la capital. En provincias como Holguín y Sancti Spíritus se han celebrado incluso actos de abanderamiento a estos contingentes, encargados del éxito de la llamada ‘Operación de enfrentamiento a las conductas de coleros y revendedores’.