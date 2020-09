Díaz-Canel afirma que EE.UU. alienta estallido social en Cuba por intereses electorales

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves por TV supuestos intentos de "alentar un estallido social" en la isla "como parte de los intereses electorales americanos", aunque no especificó quién o quiénes estarían promoviendo ese escenario.

En una reunión con los gobernadores provinciales en la que se evaluaron asuntos económicos y sociales relacionados con las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en la isla, el mandatario cubano volvió a culpar de los problemas de la isla al "recrudecimiento del bloqueo" de los Estados Unidos y aseguró que "se evidencia, además, todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en el país, también como parte de los intereses electorales norteamericanos".

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han empeorado notablemente desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien frenó el acercamiento con la isla promovido por su antecesor, Barack Obama, y endureció con nuevas sanciones el embargo económico vigente desde hace seis décadas.

En la reunión gubernamental de este jueves, en la que participaron el primer Ministro Manuel Marrero, el Segundo Secretario del Comité Central del PCC, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente Salvador Mesa, Díaz-Canel aludió asimismo a una "campaña de descrédito hacia la Revolución en las redes sociales y a la manera en que se aborda un grupo de temas en los cuales nos tratan de dividir, como son el racismo, la violencia hacia la mujer, los derechos humanos y la libertad religiosa".



'Es importante que sigamos ratificando nuestro sentido de la dignidad , nuestra convicción de no rendirnos, el reconocimiento de que nuestra fuerza radica en la unidad que creemos entorno a la soberanía, independencia, socialismo, a la sostenibilidad a la que no podemos renunciar desde un proyecto totalmente cubano, sin ingerencia', enfatizó.

"Se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica y, por otro lado, se ataca con saña a dirigentes, a líderes de opinión, a intelectuales y artistas, que defienden el proceso revolucionario", aseguró.

El gobernante tampoco mencionó de forma específica quién, a su juicio, está detrás de esa supuesta campaña de descrédito, e insistió en no dar espacio al desánimo en medio de la difícil situación que vive el país.



Desde la llegada del internet móvil hace casi dos años, ha aumentado el número de cubanos que acceden a las redes sociales, donde la ciudadanía ha comenzado a compartir sus opiniones, incluyendo numerosas críticas a la gestión del Gobierno.

Esta expansión del acceso a la red en la isla también ha dado una mayor visibilidad a medios de comunicación independientes y a diversos grupos de la sociedad civil no adscritos a las organizaciones oficialistas y con agendas que incluyen la lucha contra la violencia machista, la defensa de los intereses LGTBI o la reivindicación de políticas contra el maltrato animal.

Como respuesta, el gobierno ha intensificado las medidas represivas y ha intentado censurar las opiniones haciendo uso del polémico artículo 68 del Decreto Ley 370, la llamada "Ley Azote", que establece multas por críticas colgadas en las redes sociales.

Varios activistas, organizaciones y personalidades cubanas han pedido al gobierno que derogue esa Ley por considerar que coarta la libertad de expresión.