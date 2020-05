Continúan las multas de 3000 pesos en Cuba por Decreto Ley 370 o Ley Azote

A pesar del creciente rechazo popular al Decreto Ley 370 del Ministerio de las Comunicaciones, que censura las publicaciones de los cubanos en las redes sociales, el gobierno ha continuado aplicando multas de hasta 3000 pesos a quienes expresen alguna crítica el régimen, denunciaron algunos internautas afectados por la medida.

La usuaria de la red social Facebook identificada como Mari Libertad, informó hace algunas horas que fue sancionada por sus publicaciones y mostró una foto de la multa.

"Acabo de regresar a mi casa de la citación, me aplicaron el 370 multándome con 3000 pesos, multa que no pienso pagar. Primero muerta que doblegada, abajo el comunismo, Marisol Peña Coba", afirmó.

Otro usuario cuyo perfil lo identifica como Adrian Queseda también posteó una imagen de la multa aplicada en su contra y aseguró "Ni 370, ni policía política, ni nada me callará. Si he de ir a prisión con gusto lo haré, no pagoooooooooooooooo", subrayó.

De igual modo fue multado Jose Luis Acosta, activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Tras ser liberado denunció: "Ayer me arrestaron, enviaron una patrulla más dos tropas especiales - como si hubieran ido a capturar un peligroso criminal que pudiera darse la fuga- cuando con una simple citación oficial hubiese sido suficiente para yo acudir una vez más a los represivos interrogatorios de los oficiales del DSE, donde bajo amenazas, intentan una y otra vez, impedir que se divulgue en las redes las dificultades que tanto afectan nuestra empobrecida sociedad civil".

Explicó que "también bajo presión y amenazas", la policía Política cubana "intenta cambiar la manera de pensar" de los cubanos e impedir que se expresen.

Este usuario de Facebook ha sido multado cinco veces en menos de dos meses a través del decreto 370, cuyo artículo 68, inciso (i), considera una violación el "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

"Con cinco multas en menos de dos meses (por expresar las verdades) esta última de 3000 pesos (que por supuesto, Díaz-Canel, no la voy a pagar) demuestra la falta de confianza que éste régimen tiene sobre el pueblo, ya que no quiere que éste sepa la verdad", explicó Acosta.

Dijo que antes del interrogatorio con los agentes de la Seguridad del Estado lo atendió un oficial -con número en su uniforme 19185- que "con ofensas verbales y palabras muy obscenas, dando violentos golpes encima del buró" lo amenazó, como mismo hicieron otros agentes minutos después: "BUSCAREMOS ALGÚN MECANISMOS PARA METERTE EN PRISIÓN, DONDE TE VAMOS A HACER LA VIDA UN TALCO".

Varios activistas, periodistas e intelectuales cubanos han padecido en los últimos meses la represión de las autoridades del régimen de la isla por sus publicaciones en internet.

El Decreto Ley 370/2018, oficialmente titulado "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", ha sido renombrado por los cubanos como "Ley Azote", y multa con 3000 pesos a las personas de la isla que critiquen al gobierno en redes sociales.

Muchos afectados con este Decreto aseguran que no pagarán la multa, equivalente a 120 dólares, en un país donde el salario medio ronda los 36 dólares mensuales. Para ello han creado la campaña #Yo no pago el 370, donde aseguran que la Seguridad del Estado ha obligado a los sancionados a abandonar el aislamiento social para presentarse a interrogatorios policiales.