Regalan zapatos a niño cubano que iba a la escuela en chancletas

Un niño cubano que este curso estaba yendo a la escuela en chancletas porque no tenía zapatos, ahora puede hacerlo como el resto de sus compañeros, gracias a la solidaridad de un compatriota.

La cantante Dianelis Alfonso Cartaya, conocida en el mundo artístico como La Diosa, dio a conocer la buena noticia con un breve video publicado en su cuenta de Instagram, en el que se ve al pequeño sosteniendo en sus manos un par de zapatos nuevos.

“Ya tengo zapatos pa’ la escuela. Gracias a los que me están ayudando, y si quieren sigan ayudándome”, dijo el pequeño.

El caso de este menor se hizo viral en las redes sociales hace apenas 24 horas, cuando una cubana nombrada María Cristina, residente en el municipio Quivicán, en Mayabeque, denunció la historia en su muro de Facebook.

“Me llegan estas tristes imágenes desde San Juan y Martínez Pinar del Río, un niño sin zapatos va a la escuela. Lleva unas humildes chancletas y el adoctrinamiento al hombro, combinación que resulta en la degeneración y el declinamiento de una sociedad que pierde la decencia para vivir”, comentó la autora del post.

“Las madres no estaban preparadas para el inoportuno curso escolar, que llega en medio de la calamidad y la poquedad y la incertidumbre”, añadió.

“Aguanta esos zapatos remendados aunque te aprieten, porque si los rompes irás descalzo a la escuela... hoy te toca un pan con azúcar y no hay refresco... El pueblo no tiene seguro ni su dinero, ni su salud, ni la comida y los sueños sin alas andan buscando dónde posarse para encontrar un rumbo”, precisó.

La artista se sensibilizó con la triste historia y en una transmisión en directo en Instagram, solicitó a sus seguidores que le dijeran cómo localizar a la familia del niño, para ayudarlo.

“Me gustaría dar con la familia del niñito que sale en las redes sociales sin zapatos, que va en chancletas para la escuela. Si alguien conociera a esa familia que me escriba a mis redes sociales, para que me dé las coordenadas de la familia de ese niñito que no tiene zapatos”, pidió la reguetonera.

“Estaría bueno que si alguien sabe de dónde salió ese post o esa denuncia, del muchachito que no tiene zapatos... Por favor, si alguien lo sabe se lo voy a agradecer, me dejan saber”, añadió.

En los últimos tiempos abundan en Internet denuncias de la pobreza extrema en la que viven muchos cubanos. La publicación de estas historias ha servido para que muchos ciudadanos se movilicen en favor de sus compatriotas hundidos en la miseria y sin ninguna respuesta por parte del régimen, que los ha abandonado a su suerte.

Así sucedió también con una madre de cinco hijos de Pinar del Río, que vive en la miseria absoluta, sin ni siquiera un colchón para dormir, olvidada totalmente por las autoridades. A los pocos días de conocerse su caso, la mujer comenzó a recibir las primeras ayudas monetarias enviadas por compatriotas que, aunque no la conocían, se conmovieron con su triste situación.

El activista y defensor de los derechos humanos Michael Valladares Cala acudió a su paupérrima casa y le dio varias sumas de dinero enviadas por personas que quisieron ayudar de forma desinteresada.