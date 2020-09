Cubanos envían dinero a familia que vive en la miseria en Pinar del Río

Una familia de Pinar del Río que vive en la miseria absoluta comenzó a recibir las primeras ayudas monetarias, enviadas por otros compatriotas que se conmovieron con su triste situación.

El defensor de los derechos humanos Michael Valladares Cala acudió a la casucha donde vive Yaimara con sus cinco hijos pequeños, y le entregó varias sumas de dinero procedente de personas que desinteresadamente se ofrecieron a ayudar.

En un video publicado en el muro de Facebook del activista, se puede ver cómo Valladares le da a la mujer los dólares, precisando en cada caso el nombre del remitente.

“Muchas gracias a todos los hermanos y a todos los cubanos que hoy están viendo la situación en que vive Yaimara, acá en San Juan y Martínez, Pinar del Rio, gracias por esa gran ayuda que están enviando para acá, debido a la situación que está viviendo hace aproximadamente 10 años”, dijo.

“Gracias por toda la labor que están realizando. Todo lo que se le envíe le será entregado personalmente”, recalcó.

Dirigiéndose a la madre, le expresó que muchos compatriotas se emocionaron hasta las lágrimas al conocer su caso.

“Quiero que sepas que no estás sola y todo el mundo está viendo por lo que has pasado. Hay mucha gente que te quiere, que ha llorado por ti y por tu situación, por lo que estás viviendo”, subrayó.

“Vas a seguir recibiendo ayuda, porque vamos a lograr sacarte de esta miseria, para que vivas como una persona, como un ser humano, con tus hijos”, añadió.

Por su parte, la madre expresó su agradecimiento hacia todos los que colaboraron.

“Me siento muy feliz, he recibido más de ustedes que del gobierno cubano, que no me ha dado nada para estos niños. Les voy a seguir agradeciendo todo lo que hagan por mí, les mando muchos saludos y besos”, dijo, abrazada a uno de sus hijos desnudo.

Días atrás, Valladares publicó un breve video en el muro de Facebook de Jorge Louis Mas Canosa Carriles, dirigido a quienes aseguraban que no era posible que una familia cubana viviera en tan precarias condiciones.

“Para aquellas personas que decían que todo era mentira, que este caso no existía en Cuba, que esto era para estafar a muchos hermanos que quieren ayudar, hoy me sacrifiqué para venir aquí a su casa para demostrarle al mundo entero que es verdad en la situación que está viviendo la madre Yaimara”, expresó el activista.

“Aquí les estoy demostrando la realidad, todos tienen derecho a todas las personas que se sienten humanas, con esta necesidad y miseria que esta madre está viviendo, que la ayuden ya que ella sigue abandonada y traicionada que el gobierno de san juan y Martínez le ha dado al espalda”, reiteró.

La historia de Yaimara y sus cinco hijos salió a la luz esta semana gracias a la denuncia en las redes sociales de la usuaria de Facebook María Cristina Garrido.

“Estas personas viven en Cuba, sí, no es África ni Haití, viven en San Juan y Martínez, Pinar del Río. La miseria de esta pobre mujer y sus cinco hijos ha llegado a un nivel extremo. El gobierno la ha olvidado y no la ayuda”, comentó Garrido junto a varias imágenes que mostraban las deplorables condiciones de miseria de la familia.

“No tiene ni medias ni zapatos, NADA, para la escuela ni tan siquiera un colchón para dormir. Esta pobre familia carece de cualquier cosa, cualquier ayuda que reciba será bienvenida. Viva Cuba libre sin miseria socialista. El cambio es ya”, agregó.