Las desgarradoras palabras de la viuda de El Dany a dos meses de su muerte

La joven Iraisel, pareja del fallecido cantante cubano de música urbana El Dany, ha acudido a las redes sociales para publicar unas desgarradoras palabras cuando se cumplen dos meses de la trágica muerte de su pareja.

La cubana compartió un texto en su perfil de Instagram que acompañó de una foto del desaparecido integrante de la agrupación de reguetón Yomil y El Dany y en la plasmó algunos de los más tristes y profundos sentimientos que está experimentado tras la partida del artista.

De hecho, el post está redactado como si fuese una carta que le escribe y envía el propio El Dany, en la que se disculpa por su pronta partida y le envía fuerzas para seguir adelante sin su presencia.

"Hoy... yo sé, es unos de esos días donde la razón se pierde y la vida se va. Sé que no entiendes amor, mi partida. Sé que estás molesta y afligida por el vacío. Sé que crees que tu mundo irá cuesta abajo en las noches sin mi presencia. No esté enojada Iraisel... yo sigo a tu lado. En otra forma y secuencia, pero a tu lado", son las primeras palabras del texto.

"Cuando me extrañes... búscame, en los atardeceres, en cada amanecer. Búscame en cada estrella y en cada cosa bella. Pero si no te convences y el dolor te derrumba, entonces búscame dentro de ti. Yo estoy aquí... el que partió fue mi cuerpo, pero mi espíritu seguirá contigo", añadió.

Seguidamente, continúa haciendo referencia a que encuentre consuelo en su pequeña hija en común, Daniela: "Cuando extrañes mi mirada solo mira a nuestra hija y allí me encontrarás. Tu amor limpio y sincero no entenderá de desvelos, ni mi ausencia prolongada, pero yo velaré con recelos de ti mi amiga y mi amante, pues tú eres el diamante más preciado que poseo".

"Solo le pido a Dios tu consuelo y que no me olvides jamás, pues tú eres esa paz que mi espíritu necesita y perdóname chiquita si me fui así no más", concluyó.

Cuando se cumplió un mes de la inesperada muerte del intérprete de Sin ti mucho mejor, Iraisel también recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar unas dolorosas palabras a el amor de su vida.

En ellas, reflejó también el profundo vació que le había dejado su fallecimiento y lo mucho que le estaba costando la idea de que tenía que seguir adelante sin él por el bien de su hija Daniela.

Con apenas 31 años de edad, la vida de Daniel Muñoz Borrego, nombre real de El Dany, se apagó el 18 de julio de este año en el hospital Calixto García de La Habana debido a una afección cardiovascular aguda, tal y como comunicó el periódico oficial Granma horas después del suceso.

