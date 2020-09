El contundente mensaje de un médico cubano: “Es el Estado quien debe rendirle cuentas al pueblo y no a la inversa”

Un médico cubano ha escrito un texto en su muro de Facebook en el que acusa a los dirigentes del régimen de mantener al pueblo en la miseria mientras ellos viven una vida de privilegios, y asegura que es el Estado quien debe rendirle cuentas a la ciudadanía y no a la inversa.

Alexander Raúl Pupo Casas, quien es residente de Neurocirugía en el hospital Ernesto Che Guevara, en Holguín, también criticó en su post la actitud del pueblo, al que tildó de sumiso, y subrayó que le decepciona ver cómo en la calle y en las casas las personas prefieren quedarse calladas antes de decir la verdad, pues “es peligroso”.

“Me pregunto pues, ¿Dónde quedaron los valores de nuestro pueblo, donde quedó la rebeldía cubana, hasta cuándo seguiremos soportando callados que nos chantajeen en nuestras caras con tiendas en MLC y leyes o decretos, que además de violar nuestra Carta Magna violan nuestros derechos como seres humanos?”, cuestionó.

“Ya no es cuestión de ser más revolucionario o más gusano que nadie, ya no es cuestión de temer a la represión policial o del miedo a lo que puedas perder, es cuestión de supervivencia, de autoconservación, de autorrespeto. Si no somos capaces de luchar por nuestros intereses nadie lo hará por nosotros, eso es un hecho”, agregó.

El joven galeno arremetió contra la vida de lujos que lleva la clase dirigente en Cuba, sin pasar trabajo de ningún tipo, sin tener que hacer colas, con acceso a buenos hospitales y medicamentos y con excursiones pagadas en hoteles y campismos de nivel VIP.

Por ello, “no les conviene que el pueblo se les vire y les cante las verdades al mundo”, señaló.

“Y si crees que por callar no te meterás en problemas estás en lo cierto, pero te esperan a ti y a tus hijos otros 60 años más de miseria y sufrimiento, eso o irte a buscar prosperidad a uno de los países que según ellos están peores que nosotros. Es vergonzoso cómo hemos perdido la capacidad para exigir que se nos respete”, recalcó.

Pupo Casas preguntó al pueblo si realmente desea seguir viviendo así y afirma que la sumisión ridiculiza los valores del país y de cada individuo.

“Hay que entender que es el Estado quien debe rendirle cuentas al pueblo y no a la inversa. Tenemos que entender que ellos deben temernos a nosotros y no nosotros a ellos. Hay que entender que el destino de un país no puede ser decidido por unos pocos que en nada nos identifican. Hay que perderle el miedo al cambio, pues en eso consiste la evolución”, detalló.

“La posibilidad de prosperidad comienza en ti, en mí, en nosotros. Una vez más recuerda que ‘Revolución es Cambio’. ‘LA REVOLUCIÓN SOMOS NOSOTROS’”, concluyó.

No es la primera vez que este joven galeno se vale de sus redes sociales para denunciar la profunda crisis que atraviesa el país, pero solo afecta al cubano de a pie, y no a la clase dirigente.

Por publicaciones como esta, Pupo Casas ha llegado a recibir amenazas por parte de la dirección del centro donde labora. Así le sucedió a comienzos de mes, cuando lo llamaron a una reunión privada para convencerlo de que no publicara más sus ideas.

“O sea, básicamente se me dijo: 'No resolverás nada con esto, solo te traerá problemas en tu vida personal y laboral'”, reveló en su cuenta de Facebook.

El joven médico admitió entonces que sintió miedo de que lo echaran del hospital como represalia, pero afirmó que si eso sucedía seguirá ejerciendo su profesión en cualquier otro sitio donde se pueda pensar con libertad.

“No puedo negarles el dolor tan grande y la decepción que sentí en el momento en el que creí que amenazaron mi carrera, me tocaron en lo más profundo de mi ser. Les pregunté entonces si ser de una idea distinta me convertía en mala persona, o mal médico. Jamás un paciente se ha quejado de mi trato como doctor, no he dejado más que un amigo en cada persona que he atendido y creo haber atendido a todos de la mejor manera posible (si alguno me lee no me dejará mentir)”, aseveró.

“Repudio totalmente cualquier acto que atente contra la libertad de cada individuo, y para los que me siguen o simplemente leen esto les digo que no dejaré de defender mis creencias, porque las considero justas, porque creo que muy en el fondo en Cuba sufrimos la gran mayoría lo que una minoría defiende con más poder”, sentenció.