Gustavo Petro ordena enviar arroz colombiano «de urgencia» a Cuba

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El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó este domingo a sus funcionarios comprar y enviar «de urgencia» los excedentes de arroz de Colombia a Cuba, en un mensaje publicado en su cuenta de X que generó reacciones inmediatas.

«Si hay excedentes de arroz en Colombia deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero», escribió Petro.

El mandatario publicó ese texto como respuesta directa al anuncio del embajador chino en La Habana, Hua Xin, quien el pasado sábado informó la entrega de 15,000 toneladas de arroz como primer lote de una donación total de 60,000 toneladas de China a la isla.

«Hoy entregamos 15,000 toneladas de arroz, primer lote del proyecto donativo de 60 mil toneladas de ayuda de emergencia a Cuba, lo cual muestra una vez más la fraternidad y solidaridad entre China y Cuba», escribió el diplomático chino.

El llamado de Petro no es el primero en este sentido. En julio de 2025, Colombia ya vendió más de mil toneladas de arroz a Cuba, un negocio de 1,644 toneladas en total que benefició a casi cinco mil pequeños productores del Tolima por un valor aproximado de 1.5 millones de dólares.

En abril de este año, Colombia envió un avión con medicinas y alimentos a Cuba, y Petro anunció además el envío de paneles solares a la isla.

El contexto arrocero colombiano respalda la viabilidad del anuncio. En enero de este año, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) alertó al gobierno sobre la necesidad de retirar cerca de 250,000 toneladas de inventarios para proteger la cosecha del primer semestre, en un país que históricamente ha registrado excedentes de hasta 350,000 toneladas.

Cuba, por su parte, atraviesa una crisis alimentaria severa. La producción arrocera interna cayó desde 304,000 toneladas en 2018 a mínimos históricos, y la disponibilidad del grano se redujo 41.5% desde 2005. En el mercado informal, la libra de arroz superó los 300 pesos cubanos en 2025 —llegando a más de 350 en zonas de La Habana— frente a un salario promedio de unos 4,000 pesos mensuales.

Ante esa situación, varios aliados del régimen han intensificado sus envíos. China comprometió un total de 90,000 toneladas de arroz para 2026, aprobadas por Xi Jinping en enero junto a una asistencia financiera de 80 millones de dólares para equipamiento eléctrico. México acumuló más de 3,125 toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde febrero, y las ventas de arroz de Estados Unidos a Cuba se quintuplicaron en los primeros meses del año, alcanzando casi cinco millones de dólares en enero y febrero.

Petro ha sido uno de los defensores más activos del régimen cubano en la región. El pasado 6 de mayo, en un discurso en la Universidad Nacional de Colombia, afirmó que Cuba «debería ser aplaudida y ayudada, no invadida», en respuesta a declaraciones del presidente Donald Trump. También ha calificado el embargo estadounidense como un «genocidio» que «mata de hambre» al pueblo cubano.

La deuda acumulada de arroz en la red estatal cubana superaba las 150,000 toneladas en marzo de este año, equivalentes a unos 60 millones de dólares, lo que ilustra la magnitud del déficit que los envíos externos intentan, hasta ahora sin éxito definitivo, cubrir.