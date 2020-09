¡Muy juntos y cariñosos! Natalia Barulich y Neymar Jr. comparten una nueva foto juntos sin tapujos

Natalia Barulich y Neymar Jr. han escrito un nuevo capítulo en la historia de su "triángulo amoroso" con Maluma. Un enredo que ha tenido pegados a los internautas a las pantallas de sus móviles todo el verano y que parece que también lo hará este otoño.

El detonante de este episodio ha sido una foto que ha compartido la modelo cubana-croata en compañía del futbolista brasileño en su Instagram. Y efectivamente, la imagen habla por sí sola.

Recapitulemos: Maluma y Natalia fueron pareja hasta finales de 2019 que decidieron tomar rumbos separados tras dos años de relación. Poco después de que se hiciera pública su ruptura, llegaron los rumores que la relacionaban sentimentalmente con el futbolista, unos rumores cada vez más insistentes tras protagonizar varias portadas juntos. Luego llegó la canción Hawái del colombiano y el gran alboroto que se formó alrededor de ella, ya que su letra estaría inspirada en su ruptura con la modelo y el posterior enredo amoroso con el delantero del PSG.

Pero a pesar de todas las habladurías y titulares que han protagonizado (y siguen protagonizando), ninguno de los dos ha dado el paso de confirmar si realmente están juntos o no. Lo que tampoco impide que sigan jugando al despiste con fotografías juntos y coqueteos públicos.

En esta ocasión, la que se ha encargado de volver a ponerles en el punto de mira ha sido la maniquí, quien ha colgado una foto en la que aparece muy cerquita del brasileño...

En la imagen tomada en un restaurante en un ambiente desenfadado, vemos a Neymar mirando a cámara y sacando la lengua con actitud divertida, mientras que Natalia se tapa una tímida sonrisa con la mano.

"Nunca tomes la vida muy en serio", escribió sobre la foto. ¿Será que han dejado de esconderse?

Instagram / Natalia

Ante esta nueva fotografía de los dos jóvenes juntos, a muchos no les hace falta más confirmación para dar por hecho que están juntos.

Desde luego, todo apunta a que este otoño será muy intenso para los protagonistas de esta historia... Pero si te has perdido algún episodio de esta novela moderna y te preguntas qué opina Maluma de todo esto, no te preocupes porque fue hace tan solo unas semanas cuando tras la insistencia de sus seguidores, comentó en un directo en Instagram: "No ha pasado nada [entre él y Neymar], yo realmente no sé si estén juntos, igual no me importa porque cada quien hace lo que quiera de su vida, si ellos son novios me parece muy bien".

¿Pensará lo mismo tras ver la nueva foto? ¿O seguirá pensando que "Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea", como canta en Hawái?

