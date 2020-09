La actriz cubana Imaray Ulloa sorprende con un radical cambio de look

La actriz cubana Imaray Ulloa, muy popular por su programa online Ni luna ni miel que comparte con su pareja, el también actor cubano Yubrán Luna, ha sorprendido a sus seguidores de las redes sociales con un radical cambio de look.

La joven, quien reside desde hace algunos años en Miami (Florida), ha dejado atrás su característica melena larga negra con extensiones para lucir un corte de pelo estilo bob que le hace ver mucho más chic y sofisticada.

La artista compartió el resultado de su nuevo corte de pelo a su cuenta de Instagram con una imagen que subió en la que aparece posando con su amplia sonrisa.

"Les presento mi nuevo estilo. Feliz con mi pelo corto", comentó Imaray junto al post.

El cambio de look de Imaray ha desencadenado una ola de comentarios en la propia publicación. Algunos de sus seguidores han aprobado el nuevo estilismo de la actriz, mientras que otros, sin embargo, coinciden en que les gustaba más cuando lucía su pelo largo.

"A mi me gustó mucho, aunque tu pelo largo estaba bello", "Le luce muchísimo. Además ella usaba extensiones que se notaban a legua", "Qué chula, te ves hasta más llenita", "Pareces más joven", "Me encantó" o "Amo ese corte, te queda hermoso", son algunos de los admiradores de la artistas que se han posicionado a favor de su bob.

"Ayyyy no tenías el pelo hermoso largo", "No no y no largo se veía mejor", "Ayyyy noooo me gusta ese corte. Con el cabello largo te veías súper mejor", "No puede ser" o "El largo se veía mejor", dijeron, por su parte, aquellos que la prefieren con su cabello con extensiones.

Y tú... ¿con qué corte de pelo prefieres a Imaray?

