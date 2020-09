El ardiente vídeo de Señorita Dayana enfundada en un sexy conjunto de lencería

A la cantante cubana de música urbana Señorita Dayana le gusta a cada rato explotar su faceta más explosiva y sensual y deleitar a sus admiradores de las redes sociales con sus encantos femeninos.

Justo esto es lo que ha hecho Dayana Chávez Victoria, nombre real de la reguetonera, en la última publicación que figura en su cuenta de Instagram, donde acumula nada más y nada menos que 252 mil seguidores.

La popular artista que reside en Miami (Florida), ha compartido en su perfil un ardiente vídeo en el que aparece recostada a una pared luciendo un sexy conjunto de lencería negro, medias de rejillas y gafas de sol, mientras realiza sugerentes y suaves movimientos con su cuerpo.

Para acompañar su publicación, Señorita Dayana añadió las estrofas de su último sencillo Rica, en la que da una lección de autoestima a todas aquellas que no se creen mujeres hermosas.

"A los haters lo que les toca es bloqueo ¿Dónde están sus logros porque no los veo? Sé que soy una dura cuando canto y me meneo. Si usted no lo ve, pues yo me lo creo. No soy ni rica ni famosa, pero estoy en boca de una pila de envidiosa'. Aunque no me lo digan yo me siento hermosa y cuando estoy encima es mi papi quien se lo goza", comentó.

Los piropos de sus incondicionales no le han faltado a la intérprete tras su publicación. La mayoría adulan su belleza natural y apoyan que sea una ejemplo de lucha y superación para muchas mujeres.

"Calienta Dayana", "Mi reina", "Hermosa y radiante al natural", "Dura", "Sinceramente, eres la mejor del género", "Eres toda una diosa" , "Eres lo máximo", "A recogerse todas las gatas callejeras", "Bella por dentro y por fuera, simplemente especial", "Simplemente inspiras, así se habla" o "Me encanta, sexy y rica", por tan solo mencionar algunos de los comentarios que le han dejado sus fans.

La canción Rica, por su lado, fue estrenada por Señorita Dayana el pasado mes de julio a través de su canal de YouTube en un vídeo formato audio compuesto por una imagen de la reguetonera de espaldas.

