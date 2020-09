¡Así celebró Rosalía su 27 cumpleaños!

La famosa cantante española Rosalía cumplió este 25 de septiembre 27 años de edad, convertida en una de las artistas más influyentes, rompedoras e importantes dentro del panorama musical a nivel internacional.

La intérprete de Relación ha querido celebrar con todos sus seguidores de las redes sociales su nuevo aniversario de vida y ha subido unas imágenes a su cuenta de Instagram en las que aparece disfrutando de una tarta en forma de corazón que reza "Libra baby", haciendo referencia a su signo del zodiaco.

"Un año más, qué bendición, os quieroooooo", escribió la catalana junto a las fotografías que acumulan casi dos millones de 'me gustas'.

Teniendo en cuenta su fama a nivel mundial y lo mucho que ha logrado cautivar con su voz, particular estilo y talento a millones de espectadores, no es de extrañar que Rosalía haya recibido en su día miles de mensajes de felicitaciones por parte de sus admiradores y también muestras de cariño de grandes estrellas del espectáculo.

La cantante inglesa Dua Lipa le regaló un "Happy Birthday Angelitaaaaa". Su amiga, la empresaria e influencer estadounidense Kylie Jenner, le dejó un "Happy birthday wifey". La rapera norteamericana Cardi B le comentó en el post "Happy birthday. Libras are the best", mientras que la actriz y cantante venezolana Evaluna le dijo "¡Feliz cumple linda! Dios te sorprenda muchísimo este año", entre muchos otros artistas.

Tampoco faltaron los mensajes de felicitación por parte de otros cantantes urbanos como J Balvin o Becky G, quienes acudieron a la sección de historias de sus perfiles de Instagram para desearle a Rosalía el mejor de los cumpleaños.

El reguetonero colombiano compartió una fotografía en la que aparece junto a la catalana y añadió: "Happy birthday queen".

La responsable del fenómeno Sin pijama, por su lado, le envió un cariñoso: "Feliz cumple mami".

Sin dudas, Rosalía ha recibido sus 27 años de la manera más especial, con una sólida carrera musical que la ha llevado a lo más alto y con el incondicional cariño de la industria musical y de millones de fanáticos.

