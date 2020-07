Dua Lipa hace historia en Spotify: cuatro canciones con más de un billón de reproducciones

La famosa cantante Dua Lipa ha cosechado un nuevo logro dentro de su consolidada carrera musical. La estrella británica acaba de hacer historia dentro de la popular plataforma de música digital Spotify, al convertirse en la primera artista femenina en alcanzar más de billón de reproducciones en cuanto canciones.

Las triunfadoras son sus populares canciones New rules, One kiss, Don't start now e IDGAF, las cuales se han convertido en verdaderos hits a nivel mundial y han alcanzado los primeros puestos de las listas de éxitos a escala internacional.

La joven inglesa de 24 años de edad quiso compartir su alegría con todos sus fanáticos y agradecerles por todo el apoyo que siempre le han brindado con unas palabras que colgó en su cuenta oficial de Instagram, la cual alberga casi 49 millones de seguidores.

"Tengo que celebrar estas pequeñas victorias. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han escuchando mi música. Estoy feliz de que estas canciones encuentren un hogar en ustedes y me siento afortunada de poder pensar que algunas de estas canciones incluso suenan al día. Los quiero y me siento más que afortunada de poder hacer lo que amo todos los días", expresó.

Luego, añadió: "¡Tengo algo muy emocionante para ustedes pronto que he estado guardando, un gran secreto y no puedo esperar para mostrarles!"

En los últimos días Dua Lipa también ha sido noticia al conocerse que ha apostado por la fiebre de la música urbana latina. La intérprete se ha unido nada más y nada menos que al colombiano J Balvin y al puertorriqueño Bad Bunny en un nuevo proyecto en colaboración que saldrá a la luz bajo el título de Un día (One Day).

El sencillo será estrenado este jueves 23 de julio en YouTube a través de un videoclip que ha sido dirigido por el realizador Stillz, muy habitual detrás de la mayoría de los audiovisuales de El Conejo Malo.

Además de sus intérpretes de lujo, el clip que contará con la actuación protagónica de la actriz española Úrsula Corberó, conocida a nivel mundial por su actuación del personaje Tokio en la serie de Netflix La Casa de Papel.

