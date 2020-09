Will Smith se emociona con el gesto de un atleta Foto © Instagram / Will Smith

Will Smith se emociona hasta las lágrimas con el deportivo gesto de un atleta español: "Me has hecho llorar"

| 27/09/2020 - 8:16am (GMT-4) Will Smith no pudo contener las lágrimas al ver el gesto que tuvo un triatleta español llamado Diego Méntrida con su rival en el Triatlón de Santander (España). Cuando estaban a punto de llegar a la meta, el británico James Teagle se confundió de camino, un error que le dio ventaja al español que le adelantó en el recorrido. Pero al darse cuenta de lo que había sucedido, Méntrida se paró en la línea de la meta para dejar pasar a su rival, quien se llevó finalmente la victoria en la competición. No todos los días se ven gestos deportivos como este. Por eso, el afamado actor de Hollywood acudió a su perfil de Instagram para destacar la integridad del deportista, que provocó que se emocionara hasta las lágrimas, como se aprecia en el vídeo que publicó en su perfil de Instagram. En él, se le ve visiblemente impresionado con lo que sucedió en el Triatlón de la ciudad española. "¡Wow! Integridad a pantalla completa. Cuando el triatleta español Diego Méntrida se percató que el británico James Teagle se había equivocado de camino antes de la meta de una carrera en España, Diego lo esperó para que ocupase el lugar que merecía", escribió Will Smith, quien hizo eco de las palabras que dijo el español tras llegar a la meta en segundo puesto: "Estuvo todo el tiempo por delante. Se lo merecía". "He llorado, él me ha hecho llorar. Sé que no es gran cosa, pero es un gran acto de integridad", comentó en el vídeo, en el que le señaló como "un ejemplo de integridad". "Te aprecio, Diego", concluyó el intérprete. La noticia ya se convirtió en viral mucho antes de que Will Smith se hiciese eco del gesto del español, quien agradeció en redes sociales todo el apoyo y los aplausos por un hecho, que según él debería considerarse "habitual". "Quería dar las gracias a todos los que me estáis escribiendo y dando apoyo tras el gesto en el Triatlón de Santander. Esto es algo que me han enseñado mis padres y mi club @triatlonecosport desde que era pequeño. En mi opinión debería considerarse como una situación habitual. Nunca pensé que algo así iba a llegar tan lejos y se hiciese eco en tantos medios. Pero es un orgullo recibir tanto afecto", expresó en agradecimiento el triatleta en Instagram. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el gesto de Diego Méntrida? Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube. Archivado en: Playlist de videos en CiberCuba



