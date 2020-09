Liberan a Maykel Osorbo tras presión de activistas y amigos

El rapero y activista Maykel Osorbo, quien fuera arrestado de forma violenta en la tarde del lunes, fue finalmente liberado gracias a la presión que activistas y amigos ejercieron a lo largo de toda la jornada.

“Maykel Osorbo libre!!! Una vez más demostramos que si estamos juntos somos fuertes. Estamos conectados!”, fue publicado en la cuenta de Facebook del rapero, quien es frecuentemente hostigado por la Seguridad del Estado.

“Maykel Osorbo está libre! Para que vean que para ellos no existe toque de queda, ni leyes. Ellos saben que no lo dejaríamos solo y que volveríamos a buscarlo una y otra vez hasta que lo soltaran”, escribió la historiadora del arte y activista Anamely Ramos.

“Maykel es un artista y eso les molesta! Quieren mantenerlo en un espacio donde les sea más fácil comportarse como la mafia que son, sin dar explicaciones, ni respetar derechos. No entienden que todo el que ha conocido el arte no vuelve atrás! Todo el que se siente libre no vuelve atrás!”, añadió.

El rapero fue detenido a golpes cerca de las 2:00 de la tarde por varios agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, que irrumpió en una vivienda donde se encontraba Maykel, según denunció el Movimiento San Isidro.

De inmediato un grupo de activistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Iliana Hernández, Omara Ruiz Urquiola, Oscar Casanella y Anamely Ramos, entre otros, se concentraron en las afueras de la estación de Policía de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, para exigir la liberación de Maykel, quien con frecuencia es detenido arbitrariamente por su marcada oposición al régimen cubano.

Los opositores que se acercaron a la estación para exigir la liberación de Maykel también fueron arrestados, y liberados horas después en diferentes lugares de La Habana.

El historial de arrestos y represión contra Maykel Osorbo ha ido en aumento a lo largo de 2020. Entre los casos más recientes, su arresto por pedir la liberación del preso político Silverio Portal.

Previamente, el rapero se había cosido la boca en protesta por el acoso y represión que sufre a diario por parte de la Seguridad del Estado.